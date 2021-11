Los cazadores se manifestarán el 20 de marzo de 2022 para exigir al Gobierno que cesen los "ataques" al sector

Organizaciones de cazadores se manifestarán el próximo 20 de marzo para exigir al Gobierno que cesen "todos los ataques con los que quieren terminar en el sector".

En concreto, piden al Gobierno que recupere la caza de la tórtola, permita cazar en Parques Nacionales, autorice la vuelta del silvestrismo, retire la ley de protección y derechos de los animales y el real decreto de núcleos zoológicos y revierta la decisión de incluir al lobo en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (LESPRE) para que vuelva a permitirse su caza.

Además, reclaman al Ejecutivo que recupere la caza sostenible de la tórtola en la temporada 2022-2023 y se comprometa a defender a los intereses del sector cinegético ante las políticas y la legislación de la Comisión Europea como la que prevé prohibir el uso de la munición de plomo sin otra alternativa viable o el ya prohibido silvestrismo.

Asimismo, propone que el Gobierno promueva, difunda y defienda la actividad cinegética como una "herramienta clave" a nivel económico, ecológico y social.

Por otro lado, reclama al Gobierno la participación del sector cinegético en el Consejo de la Red de Parques Nacionales, el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), el Consejo Forestal Nacional y que la administración legisle "con datos propios y/o de fuentes oficiales" sobre el estado de las poblaciones de las especies cinegéticas y nocinegéticas.

Del mismo modo, insta al Gobierno que las competencias del sector cinegético sean reguladas y dependan en exclusiva del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

Igualmente, pide que se promueva un uso adecuado del término "empatía cono los animales" y que en la Ley de Educación "no se adoctrine a los niños" y se ofrezca una "visión realista" que no difame la actividad cinegética y que se catalogue a los perros y otros animales de caza como "animales auxiliares" y no como mascotas.

El colectivo organiza así una "gran movilización" de cazadores y mundo rural para que el Gobierno ponga fin a lo que consideran acciones dirigidas a "terminar con una actividad que genera más de 6.475 millones de euros de Producto Interior Bruto (PIB), y crea más de 187.000 puestos de trabajo".

Los impulsores de la movilización son La España VaciLada, la Oficina Nacional de la Caza (ONC) y la Real Federación Española de Caza (RFEC), que han hecho público un documento que recoge las reivindicaciones del sector que asegura estar "gravemente perjudicado por las políticas animalistas y conservacionistas del Gobierno".

El sector critica que "determinados intereses minoritarios están copando espacios comunicativos" y hacen "gran presión" en la toma de decisiones de la Administración y denuncia que la nueva legislación del Gobierno impone límites dirigidas a "acabar con la caza" en España.

Otras de sus reivindicaciones al Gobierno es que frene la posibilidad de que la perdiz roja, el zorzal o la codorniz sean declaradas como especies amenazadas.

"Los cazadores españoles no sólo somos parte de La España VaciLada, sino que somos el mejor ejemplo: durante las intervenciones mediáticas o en campaña electoral, políticos y administraciones muestran un apoyo a la caza que posteriormente no se traduce en hechos y realidades, sino más bien en todo lo contrario" destaca el presidente de la RFEC y coordinador de la ONC, Manuel Gallardo.

Por estos motivos, Gallardo ha anunciado que el sector cinegético pondrá "todos sus recursos" a disposición de un movimiento rural "sin precedentes" que mostrará su fuerza el 20 de marzo en Madrid.

Promueven la movilización la Oficina Nacional de la Caza, una entidad por: ACE (Asociación del Corzo Español), ADECAP (Asociación para la Defensa del Cazador y el Pescador), ADEMAC (la Asociación en Defensa del Medio Ambiente y la Caza), AEOM (Asociación Española de Organizaciones de Monterías), la Asociación Española de Rehalas, ANARMA (Asociación Nacional del Arma), APROCA (Asociación de Propietarios Rurales para la Gestión Cinegética y Conservación del Medio Ambiente), APTCE (Asociación para la Promoción del Turismo Cinegético en España), ARRECAL (Asociación de Rehalas Regionales Caza y Libertad), ASICCAZA (Asociación Interprofesional de la Carne de Caza), el Club de Cazadores de Becada, la Federación Armera (FA), la Federación Española de Galgos, FSA (Federación sectorial de Armas y Municiones), la Fundación Artemisan, la Junta Nacional de Homologación de Trofeos, el Real Club de Monteros, la Real Federación Española de Caza (RFEC) junto a todas las Federaciones de Caza Autonómicas y SCI (Safari Club Internacional).

En definitiva, en el manifiesto los colectivos del sector defienden un ocio "saludable y sostenible" para convertir al sector en el colectivo que más invierte en la conservación de las especies cinegéticas y nocinegéticas.