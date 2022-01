Los casos vuelven a bajar en la mayoría de comunidades pero no los ingresos

Varias comunidades han notificado este jueves al Ministerio de Sanidad un descenso o estabilización de la incidencia de casos de coronavirus, si bien es pronto para que ello se traduzca en un alivio de la presión hospitalaria, que sigue acusando el incremento disparado de casos de la sexta ola.

Todas las autonomías que de momento han hecho públicos sus datos han experimentado una nueva jornada de bajada de positivos salvo Andalucía, donde la incidencia acumulada a catorce días por cada 100.000 habitantes ha subido 42 puntos hasta situarse en 1.407, y los contagios han sido 17.548 más en las últimas veinticuatro horas.

No obstante, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha explicado que los datos más fiables de la evolución de la pandemia son los ingresos hospitalarios y los fallecimientos, ya que hay muchas personas que se hacen test de diagnóstico y no lo comunican oficialmente, por lo que "no es una cifra fidedigna", sino que "estamos en diente de sierra".

Así, ha augurado que quedan días de presión asistencial y de aumento de muertos, por lo que ha reconocido que "no esta tan optimista como la ministra" de Sanidad, Carolina Darias, sobre la inminencia del pico de la sexta ola. En esta comunidad, son 52 más los hospitalizados en el último día, 2.143 en total, de los que 238 están en la UCI, siete más que ayer, y 31 los fallecidos.

Por su parte, Aragón ha notificado 5.154 casos positivos de coronavirus correspondientes a este miércoles, 440 menos que el día anterior y 1.475 menos que hace una semana, y un fallecido.

Cantabria ha registrado 1.890 nuevos contagios, 238 menos que el día anterior, lo que baja la incidencia acumulada a catorce días de 4.337 a 4.280 casos por 100.000 habitantes, y suma dos fallecidas, ambas mujeres de 101 y 90 años.

La situación hospitalaria empeora respecto al balance anterior, con seis ingresados más hasta los 240, de los cuales hay 27 en cuidados intensivos, dos menos.

Castilla y León espera tener en seis u ocho semanas una situación de la pandemia de la covid "próxima" a los niveles de "normalidad", tras la "tregua" que ha dado la sexta ola, con un escenario "esperanzador", que ha dejado este jueves 5.498 casos nuevos que reducen la incidencia acumulada a 4.239.

Así lo ha asegurado el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, quien ha detallado que los fallecidos por covid en los hospitales de Castilla y León, 118 desde el día 12 de enero, con 21 en las últimas 24 horas, tienen una media de 84 años en los casos de los que están en planta y de 63,5 en los que están las ucis, de los que en este último caso la mitad no estaban vacunados.

En Cataluña, los niños y los jóvenes de hasta 19 años son los colectivos con más casos confirmados, lo que explicaría la situación de los centros escolares que, con 120.277 personas confinadas, baten hoy el récord de personas en cuarentena, de las que 111.786 son alumnos (7,76 % del total), 8.445 son profesores y PAS (5,15 %) y 46 pertenecen al personal externo.

Los contagios entre alumnos han aumentado en 20.843 en un día, al pasar de los 189.140 registrados ayer a los 209.983 de hoy, mientras que hay 2.121 positivos más que ayer entre los profesores y PAS, que este jueves son 34.657.

El vicepresidente segundo extremeño, José María Vergeles, ha señalado este jueves que la presencia de la variante ómicron en esta comunidad está cercana al 98 % y ha indicado que este miércoles bajó la incidencia y la razón de tasas está ya por debajo del 50 %, es decir, que baja el crecimiento del virus potencial y a siete días, lo que son "indicadores para la esperanza, pero aun la incidencia está muy alta".

Galicia ha notificado en las últimas 24 horas 6.638 nuevos contagios por covid-19, 19 más que el día anterior, lo que deja el número de casos activos en la comunidad en 77.236, nuevo récord en la pandemia, en una jornada en la que caen tanto la incidencia como la carga asistencial, de modo que en los hospitales gallegos la situación sigue controlada, muy por debajo de la media del país, con una ocupación en UCI del 6,2 % frente al 23,5 % del resto de España.

La incidencia acumulada en la Comunidad de Madrid se sitúa en 2.243 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone 100 menos que el día anterior, y la incidencia acumulada a 7 días es 986 casos, lo que representa 63 casos menos que ayer.

Mientras, el consejero de Salud murciano, Juan José Pedreño, ha dicho que han detectado un "primer indicio positivo sobre la evolución de la curva de contagios" tras observar que este jueves hay 1.407 contagios menos que hace una semana, si bien han fallecido seis personas de entre 71 y 91 años.

En Navarra, los contagios se mantienen por debajo de los 2.000 al contabilizarse 1.885 este miércoles, en el que se han notificado tres fallecimientos y veintidós ingresos por esta causa; actualmente hay 270 personas hospitalizadas, 33 de ellas en la UCI.

Y Euskadi ha cumplido más de una semana con la tendencia a la baja, un dato positivo que acompaña a un alivio en la presión hospitalaria: la incidencia acumulada en catorce días ha descendido a 5.222,5 casos, un millar menos que el domingo, mientras que las hospitalizaciones han bajado en 83 y en las ucis había 122 pacientes críticos frente a los 143 de hace cuatro días.

En La Rioja, la mayoría de los indicadores se mantienen prácticamente estables respecto a la jornada anterior, aunque se han registrado tres nuevos fallecidos por covid-19; en el hospital San Pedro hay 84 pacientes ingresados, de los que 8 están en la UCI, uno menos que el miércoles, y 70 en planta, también uno menos, mientras que en la Fundación Hospital de Calahorra quedan 6 pacientes covid, frente a los 7 del miércoles.