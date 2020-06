Los brotes siguen extendiéndose, aunque por ahora preocupan Aragón y Málaga

El Ministerio de Sanidad ha detectado en las últimas semanas cerca de 40 brotes de coronavirus, aunque de riesgo son alrededor de una decena y que "de verdad" le preocupen solo dos, el que afecta ya a 250 personas en cuatro comarcas de Aragón y a 89 en un centro de acogida de Málaga.

Así lo ha expuesto este jueves en rueda de prensa el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, en la que ha especificado que de esos 40 focos algunos ya son antiguos, como los de los mataderos de Lleida; recientes son "cuatro o cinco", de los que falta aún información.

Uno de ellos es un foco en Cantabria del que todavía se sabe poco, salvo que está asociado a dos pisos de un mismo bloque de vecinos, y uno de los cuales sería de la misma unidad familiar, según han aclarado fuentes del Ministerio de Sanidad.

Los que "de verdad" preocupan a este departamento son dos, por su volumen: el que afecta a cuatro comarcas aragonesas, vinculado a trabajadores temporeros de la recogida de la fruta, en el que se han identificado ya 250 casos, la inmensa mayoría, un 95 por ciento, asintomáticos.

Allí, ha asegurado Simón, "la consejería está haciendo un trabajo excelente y un esfuerzo de control realmente excepcional", con lo que confía en que en breve sea posible pensar que "está en vías de resolución, aunque habrá que esperar uno o dos días".

El presidente aragonés, Javier Lambán, ha admitido también la magnitud importante del foco, pero ha remarcado la capacidad de la comunidad de aplicar de manera inmediata las medidas de prevención y control que sean precisas, como ha sido la de retrotraer a la fase 2 de la desescalada las comarcas de La Litera, Bajo Cinca y Cinca Medio (Huesca) y la zaragozana de Bajo Aragón-Caspe.

También en Huesca, diez trabajadores y cinco residentes del centro para discapacitados Reina Sofía de Monzón han dado positivo, todos sin síntomas; la alarma saltó cuando una de las trabajadoras fue diagnosticada de coronavirus , con lo que se procedió a aislar todos sus contactos y hacer las pruebas a los 45 empleados y 92 residentes.

Pero el otro brote que preocupa a Sanidad es el de Málaga, donde Andalucía, según Simón, ha hecho "una gestión de muy alto nivel" del foco detectado en un centro de acogida en el que se han diagnosticado ya 89 positivos; en este caso, se trata de "una población definible y confinable", y el hecho de que "Cruz Roja esté de por medio ayuda".

Según la delegada del Gobierno andaluz en esta provincia, Patricia Navarro, se trata en realidad de un "clúster", que se diferencia de un brote en que en este caso "no solo está controlado e identificado el foco de contagio, sino que se está haciendo un estudio de trazabilidad del personal afectado".

El centro de acogida en el que se ha detectado el foco está "cerrado a cal y canto" y custodiado por las fuerzas de seguridad, ha señalado la delegada, que ha trasladado un mensaje de serenidad y sosiego a toda la población malagueña y al personal sanitario, que trabaja junto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Sin salir de Andalucía, medio centenar de vecinos de Lepe (Huelva), han tenido que ser aislados por precaución tras registrarse nueve positivos en las últimas horas asociados a un caso importado; según fuentes municipales, los contagios se produjeron en una fiesta de bienvenida en honor de esta persona llegada del extranjero.

Y es que el riesgo ahora está precisamente en si con la apertura de las fronteras empiezan a entrar más casos importados que no sean detectados a tiempo.

"Quizá todavía no, porque no tenemos una entrada muy importante, pero en las próximas semanas tendremos que tener un cuidado muy particular con todos los viajeros", ha alertado Simón, quien ha cifrado en 54 los casos importados en la última semana, que supondrían el 20 % del total de los detectados.

No obstante, ha recalcado que "el hecho de que hablemos de brotes es una buena noticia, lo malo es que se nos pueden escapar" y, si eso ocurre, "alguno puede generar transmisión comunitaria".

"Un brote que se nos escape más de la cuenta, y puede pasar, puede provocar transmisión comunitaria", ha advertido para insistir en que "se nos puede escapar alguno, aunque esperemos que no se nos escapen como se nos escapaban al principio".

Relacionado con uno de estos casos importados está el foco de Murcia vinculado a tres ciudadanos bolivianos residentes en la región que aterrizaron en Barajas el 3 de junio.

En la misma región, tres agentes de la Policía Local que asistieron a un inmigrante con coronavirus llegado en una patera a las costas de Águilas el pasado lunes y 20 policías nacionales de Lorca, donde fue trasladado, han tenido que ser puestos en cuarentena a la espera de ser sometidos a pruebas PCR.

Mientras que en Extremadura, medio centenar de personas, de las que 20 han dado positivo por coronavirus, permanecen aisladas en seis viviendas de Navalmoral de la Mata (Cáceres) como medida preventiva y de vigilancia activa, en un brote que tuvo su origen en una persona procedente de Almería, que está en búsqueda.

En Galicia, las autoridades investigan el origen de un brote de coronavirus en la comarca de A Mariña, donde ocho miembros de una misma familia han resultado infectadas, mientras que otras veinticinco están pendientes del resultado de análisis.

Además, han sido localizados al menos otros dos en la misma comarca, uno de ellos un residente en Burela de 71 años que tuvo que ingresar ayer en el hospital y otro el de una mujer que fue sometida a análisis antes de someterse a una intervención quirúrgica.

Por último, en la localidad valenciana de Rafelbunyol, donde se ubica una industria cárnica en la que surgió un foco del virus que ha afectado de momento a siete personas, mantendrá cerrada la piscina descubierta municipal durante este verano por considerar excesivamente complicado el cumplimiento de las medidas de seguridad higiénico-sanitarias.