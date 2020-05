Los aplausos colectivos a los sanitarios resisten en el primer día de luto oficial por las víctimas

Los aplausos colectivos de los ciudadanos para homenajear la labor de los sanitarios y profesionales de servicios básicos se han vuelto a repetir este miércoles en distintas ciudades y pueblos del país, cuando se cumplen 75 días desde que se iniciaran tras el confinamiento por el coronavirus.

El agradecimiento diario de los ciudadanos ha continuado en el primer día en el que España ha entrado en el periodo de luto oficial más largo de la historia del país como homenaje a las más de 26.000 víctimas mortales del coronavirus. Las banderas, que ondean a media asta, lucen un crespón en la moharra del mástil en el interior hasta el próximo 6 de junio.

Por ello, a las 12.00 horas de este miércoles, se han guardado minutos de silencio en memoria de los fallecidos. En este sentido, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha interrumpido su actividad diaria para homenajear a las víctimas en el Palacio de La Moncloa junto a otros trabajadores del complejo. También los Reyes Felipe y Letizia y sus hijas, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, se han sumado al minuto de silencio desde el Palacio de la Zarzuela.

En este sentido, sanitarios del Hospital de La Paz (Madrid) han participado en este recuerdo, con el silencio y un aplauso final para los más afectados por el coronavirus. En el Mercado Central de Valencia, los empleados también han parado para homenajear a las víctimas de la pandemia.

Por la tarde, los aplausos colectivos, que se producen a las 20.00 horas desde hace más dos meses, no han finalizado. En las últimas semanas surgieron iniciativas en redes sociales para acabarlos con un "aplauso final". Pese a que el ruido es menor por el levantamiento de las restricciones, muchos ciudadanos han continuado con su cita diaria para apoyar a los que siguen combatiendo la pandemia.

Precisamente, para animar a que los aplausos no finalicen, este lunes la plataforma 'Sanitarios Necesarios' convocó a las 20.00 horas a trabajadores de la sanidad, que salieron a las puertas de sus centros sanitarios para "a dar visibilidad a la situación de precariedad" con su silencio.

La convocatoria se llenó de enfermeros, médicos y otros profesionales sanitarios los accesos de los centros hospitalarios, especialmente los ubicados en la Comunidad de Madrid. En el Gregorio Marañón, un grupo de personas se manifestó en las escaleras de la puerta principal, con carteles y pancartas con lemas en defensa de la sanidad pública como "La sanidad pública no se vende, se defiende", "No recortes las manos que te cuidan" o "Hemos luchado sin armas".

APLAUSOS EN TODA ESPAÑA

La convocatoria de los aplausos colectivos surgió en redes sociales y aplicaciones de mensajería una vez que el Gobierno decretó el estado de alarma en marzo ante la propagación de la pandemia, siguiendo así los pasos de los italianos, que por entonces ya llevaban confinados desde hace una semana.

Fue con el confinamiento y las restricciones de movilidad más duras cuando los aplausos colectivos tuvieron su mayor apogeo. Los momentos más duros de la crisis sanitaria, que coincidieron con el famoso 'pico' de la epidemia, se saldó con el agradecimiento mayoritario de los ciudadanos a los centros hospitalarios, muchos de ellos al borde del colapso ante el alto número de contagiados y fallecidos.

Sin embargo, la desescalada, que ha aliviado en gran parte el confinamiento para evitar la propagación de la pandemia, provocó que un mensaje en redes sociales pidiera acabar con el agradecimiento diario a las 20.00 horas el domingo 17 de mayo, con un "aplauso final".

No obstante, parte de la ciudadanía sigue parando sus labores diarias para aplaudir a los sanitarios y profesionales de servicios básicos que no han parado en los días más duros de la crisis sanitarias. Muchos de ellos no han faltado a la cita a pesar de haberse resentido desde que están permitidas las salidas a la calle para pasear o hacer deporte.