Los alumnos desconfían de los profesores y no se sienten escuchados por ellos

El 61 % del alumnado afirma que no se siente libre o con confianza para hablar de sus sentimientos, ideas y problemas con los profesores, un porcentaje que se sitúa en el 37 % en el caso de las familias, según una encuesta de la ONG Educo, divulgada hoy miércoles.

En concreto, ante la afirmación Te sientes libre y con confianza para poder hablar de tus ideas, sentimientos o problemas con tu familia, casi un 40 % del alumnado señala que nunca o solo a veces; un 37 % del afirma que nunca o a veces y un 10% "nunca".

En el caso del profesorado, la respuesta del 61 % de los encuestados es que nunca o solo a veces se siente libre para hablar con ellos y un 20 % dice que nunca.

El sondeo desarrollado por Educo en el marco del programa Activa la Escucha 2022, muestran que buena parte del alumnado participante, de entre 11 a 17 años, no se siente escuchado y tenido en cuenta por los adultos que les rodean a diario.

Ante la pregunta En tu centro educativo existen lugares y momentos para escuchar (reuniones, equipos de escucha, etc.), el alumnado no percibe de manera mayoritaria que existan: el 15 % piensa que nunca y el 36 % que solo a veces.

Esta encuesta, realizada a 451 alumnos y alumnas, 74 profesores y 103 familiares de seis centros escolares, con el fin de reflexionar sobre la capacidad de escucha activa de distintos actores, evidencia no solo que los chicos y chicas tienen problemas para abrirse con el profesorado y con sus familias en casa, sino que además expone el gran desconocimiento de las personas adultas ante esta realidad.

Mientras que los alumnos consultados manifiestan una alta desconfianza, el 88% de las familias asegura que siempre invitan a sus hijos e hijas para que les hablen en confianza.

Esto refleja lo que "venimos denunciando desde hace tiempo en Educo, que los niños, niñas y adolescentes no se sienten escuchados y tenidos en cuenta, y que hay que cultivar actitudes de buen trato a las demás personas y promover la comunicación de personas adultas con niños y niñas. Promover, al fin y al cabo, situaciones de confianza, de seguridad y cercanía, señala Miriam Torán, responsable de Movilización Social de Educo.

A juicio de Educo, persiste "una cultura adultocéntrica": Hemos observado que la visión proteccionista y paternalista con respecto a las decisiones que afectan a niños, niñas y adolescentes es muy palpable, remarca Torán.

Esto último se manifiesta cuando casi el 40% del profesorado responde que siempre o a menudo trata de convencer al alumnado porque piensa que sabe qué es mejor para él, mientras que un 53% responde que a veces y solo el 8% responde que nunca.

Por su parte, el 41% de las familias responde afirmativamente a la pregunta ¿Sientes que tu hijo/a necesita tu opinión porque crees que tienes más experiencia y sueles llevar razón?, frente a un 54% que constesta que a veces y solo el 5% que dice que nunca.

Entre las razones de por qué no se practica la escucha activa, chicos y chicas destacan los problemas en la comunicación (interrumpirse, no prestarse atención, estar en otras cosas), que a menudo relacionan con no tener interés, egoísmo y falta de empatía.

Educo es una ONG de cooperación para el desarrollo, centrada en la educación y la protección de la infancia, que actúa en 14 países.