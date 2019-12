Los activistas que protestaron ayer seguirán teniendo acceso a la Cumbre tras reunirse con la UNFCCC

Las organizaciones que participaron en la protesta han expresado su disposición a cumplir las Directrices y el Código de Conducta de la ONU

La Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) y los representantes de las organizaciones observadoras que se manifestaron este miércoles frente a los Plenarios de la Cumbre del Clima que se está celebrando en Madrid (COP25) mantuvieron una reunión tras la protesta, en la que la UNFCCC les ha trasladado que podrán volver a acceder a la Cumbre y sus instalaciones.

Esta es la decisión que ha tomado la Secretaría de la UNFCCC después de que en el encuentro con las organizaciones, éstas expresaran su disposición a cumplir las Directrices y el Código de Conducta establecido para este tipo de eventos de la ONU.

Según informa la UNFCCC, las Directrices establecen como "obligaciones", entre otras disposiciones, que "los representantes de las ONG admitidas en las sesiones de la Conferencia de las Partes cooperarán y cumplirán con las solicitudes e instrucciones de los funcionarios de las Naciones Unidas y el personal de seguridad con respecto al uso de las instalaciones y el acceso y la conducta dentro de los lugares".

Además, recoge que "no está permitido interferir con el movimiento de los participantes en cualquier momento o lugar dentro de los lugares" y que "los observadores no gubernamentales deberán abstenerse de utilizar los lugares de la Convención Marco para las manifestaciones no autorizadas".

De hecho, las organizaciones observadoras que participaron en las protestas se han comprometido, durante la reunión, a solicitar autorización previa para cualquier acción futura en la COP25 de acuerdo con el procedimiento establecido. "Cualquier comportamiento que no sea consistente con las pautas aprobadas puede tener un impacto en la participación de la organización y/o del individuo", apuntan las directrices de la ONU.

En la reunión, la Secretaría de la UNFCCC subrayó la importancia de la participación de observadores en las conferencias sobre cambio climático. "Las organizaciones no gubernamentales han participado activamente, asistiendo a sesiones e intercambiando puntos de vista con otros participantes, incluso con delegaciones de las Partes", informa la UNFCCC.

Además, la Secretaría de la UNFCCC reconoce que "esta participación permite que la experiencia vital, los conocimientos, la información y las perspectivas de la sociedad civil se incorporen al proceso para generar nuevas ideas y enfoques".

Por todo ello, a la luz de este compromiso renovado por parte de las organizaciones observadoras en esta Cumbre, quienes protestaron este miércoles 11 de diciembre dentro de las instalaciones de la COP25 podrán volver a entrar en la Cumbre.

"La Secretaría de la UNFCCC sigue comprometida con la inclusión y la apertura del proceso y espera fortalecer la relación de trabajo con las organizaciones observadoras", concluye la organización internacional en un comunicado.