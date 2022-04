Los abogados piden especialidad en infancia y familia para mejorar atención

El II Congreso de la Infancia y la Adolescencia, organizado por el Colegio de Abogacía de Barcelona (ICAB), ha exigido que se implemente la especialidad jurídica de infancia, familia y capacidades para abordar de forma integral asuntos que afectan a menores.

El congreso, que se ha inaugurado este jueves en la sede del ICAB, ha pedido que se desarrolle la Ley Orgánica 8/2021 de 4 de junio de protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que da un plazo de un año para aplicar esta especialización en todos los ámbitos, como los juzgados en esta materia.

"Son muchas las razones a favor de la especialización", ha dicho el magistrado y presidente de la Plataforma Familia & Derecho, Xavier Abel, que ha insistido en la importancia de esta reivindicación para que haya tribunales concretos que atiendan cuestiones familiares en toda España.

Una cuestión que también ha apuntalado el decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso, que ha destacado que España es el único país de su entorno que no cuenta con una especialización en esta cuestión: "Ganar en especialidad propia es ganar en derechos para los menores", ha dicho.

Además, ha recordado que solo existen tribunales especializados en grandes capitales de España, como en Barcelona, Madrid o Valencia: "Ahí -ha señalado- se produce una ruptura de la igualdad de todos los españoles ante la ley y una vulneración de la Constitución en materia de tutela judicial efectiva".

Por su parte, Abel también se ha pronunciado sobre esta cuestión, al lamentar que no se puede aceptar que una cuestión de residencia pueda determinar si el caso termina en un juzgado especializado o no especializado, y ha afirmado que "no es admisible una justicia de doble velocidad en función del lugar donde uno viva".

Por su parte, la consellera de Justicia, Loures Ciuró, ha defendido que la cuestión de la infancia es "transversal", puesto que se busca la protección integral del menor desde varios frentes, y ha defendido la labor del Govern en la protección tanto cuando es víctima como cuando es infractor.

"Hemos estado proactivos y hemos modificado el código civil catalán para proteger la vida y la seguridad de todos los menores, tanto en los casos de violencia vicaria como los que sufren dentro de la familia", ha defendido la consellera.

Sobre los centros de menores, ha destacado que el modelo catalán depende de Justicia, frente al del resto de España, que depende de Interior bajo la idea de que se "persigue el delito y custodia al preso", aunque el objetivo de rehabilitación del infractor es el mismo pese a las distintas ópticas.

En el caso de los menores sujetos a internamiento, Ciuró ha explicado que el modelo catalán trabaja con "un programa de tratamiento individualizado que busca su reinserción y empoderamiento", y ha afirmado que siete de cada diez se recuperan.

Ha puesto asimismo en valor los procesos de mediación para tratar los conflictos, en los que participan alrededor de un 30 % de los que podrían hacerlo con, según ha remarcado la consellera, un resultado positivo del 84 %.

En el congreso está prevista la participación de 40 ponentes de perfiles profesionales multidisciplinares, como abogados, juristas, psicólogos, sociólogos, directores de entidades educativas, inspectores de educación, magistrados y pediatras.

Además de Ciuró, Abel y Alonso, en la inauguración han participado el decano del ICAB, Jesús M. Sánchez; el secretario del ICAB, Joaquim de Miquel; y la Comisionada de Acción Social del Ayuntamiento de Barcelona, Sonia Fuertes.

El objetivo es abordar las cuestiones judiciales que afectan a los menores en toda España, como las decisiones unilaterales que toman los padres en temas relacionados con salud, temas escolares, la acogida de menores extranjeros, la importancia de la mediación familiar o la violencia en las familias.

La cita pretende abordar las opiniones, las necesidades, las inquietudes y las vivencias de los menores, cuestiones que deben tenerse en cuenta en todo el proceso judicial en el que se adopten medidas que les afecten.