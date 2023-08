Lorena Bernal, galardonada con el Premio Mallorquín de Verano, comparte una importante decisión en su trayectoria

MADRID, 12 (CHANCE)

En una glamurosa ceremonia celebrada en la idílica isla de Mallorca, la reconocida modelo Lorena Bernal fue honrada con el codiciado Premio Mallorquín de Verano 2023. Un evento que reunió a figuras destacadas del mundo del entretenimiento y la cultura.

Lorena, radiante en el photocall, recibió el premio con una sonrisa en su rostro. Momentos después, la icónica Norma Duval y el carismático Matthias Kühn, se unieron y posaron con entusiasmo junto a la galardonada.

En un emotivo discurso, Lorena compartió su aprecio por la comida mallorquina, desvelando que la ensaimada es la delicia favorita de Mikel Arteta y sus hijos. Con una risa contagiosa, admitió: "Estoy de comer ensaimada... Al final, está notando toda mi ropa las ensaimadas que comemos. A ellos les gusta mucho la sobrasada, es lo que más les gusta".

Lorena no escatimó en elogios hacia Palma de Mallorca, que considera su segunda casa: "Es mucho más que un lugar al que vengo de vacaciones. Para mí, es como un hogar y es uno de los lugares que tenemos como familia al que venimos de una manera fija cada año". Conmovida, compartió cómo este lugar lleno de afecto ha tenido un papel significativo en la vida de su familia, brindándoles momentos memorables junto a seres queridos y amigos.

Haciendo referencia a su vida laboral y maternidad, Lorena reveló que está preparándose para regresar al trabajo a tiempo completo, manteniendo un equilibrio entre ambas facetas: "Sé que en el momento en el que pueda dedicarle todo el tiempo que quiero, voy cocinando cosas detrás de las cámaras que no se saben, no las cuento".

Con gratitud, Lorena expresó su emoción por recibir el Premio Mallorquín de Verano junto a su esposo Mikel Arteta: "Yo diría que es uno de mis hogares, de donde siento que he echado raíces de alguna manera en los últimos años. Este premio un poco viene a decir que aquí también se me tiene un poco de cariño a mí, que el cariño es mutuo así que sí, me hace mucha ilusión".

Un evento donde los invitados disfrutaron de una refrescante bebida mientras compartían risas y anécdotas con amigos y conocidos. La noche, llena de reconocimiento, dejó una huella imborrable en los corazones de todos los presentes, celebrando la belleza y el encanto de Mallorca, así como la trayectoria excepcional de Lorena Bernal.