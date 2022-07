López Acuña: "La séptima ola del coronavirus no es una gripe, hay que poner barreras a la transmisión"

Fue el 22 de marzo de 2022, dos años después del inicio de la pandemia, cuando la Comisión de Salud Pública decidió que los positivos por covid en casos con síntomas leves no tendrían que hacer cuarentena. Entonces se hablaba de 'gripalización', tratar a la covid como una gripe, que aquel que tuviera síntomas más graves los pasara en casa pero sin la obligación de quedarse en casa.

La nueva estrategia también cambió la forma de hacer el seguimiento de la pandemia en nuestro país, solo se actualizarían los datos en mayores de 60 años. Así, hemos podido ver cómo desde el 10 de junio, el número de casos por cada 100 mil habitantes mayores de dicha edad ha ido subiendo hasta los 1255 casos el pasado 12 de julio. Unos datos que han puesto de manifiesto una nueva ola de coronavirus en nuestro país y que, según el ex director de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS, Daniel López Acuña, no se ha gestionado de la forma adecuada: “existen dos factores que hacen que la séptima ola se traduzca en reinfecciones, por un lado que el virus muta y las nuevas variantes como la BA.5 producen cambios en las proteínas del virus que lo convierten en mucho más contagioso; el otro factor es que las vacunas, con el tiempo, pierden eficacia. Hay que evitar contagios y para ello es necesario volver al uso de mascarillas y guardar cuarentenas, habría que modificar la estrategia de prevención”.

Según los datos del Ministerio de Sanidad, más del 60% de las casos por covid en esta séptima ola han sido causados por las nuevas variantes derivadas de Ómicron. El informe difundido por el Ministerio de Sanidad de Evaluación Rápida del riesgo del pasado 28 de junio apuntaba que “no existen evidencias de una mayor gravedad de los casos en comparación con BA.2 por lo que el impacto que estos linajes puedan tener en comparación con el observado hasta ahora se considera muy bajo”.

Así se explica la nueva forma de enfrentarse a los contagios y que evidencian casos como el que cuenta a COPE María: “la verdad es que esta vez los síntomas que he tenido se resumen en dolor de cabeza, un poco de tos y algo de congestión, me enteré muy tarde de que era coronavirus y de hecho no me confiné, simplemente cuando di positivo volví a usar la mascarilla en todo momento”.

Según los datos del Ministerio, en España ya son más de 13 millones los casos confirmados por coronavirus y, en opinión de López Acuña, es previsible que en otoño e invierno nos encontremos con una nueva ola de coronavirus: “Es probable que pueda suceder y que se solape con los casos de gripe común por lo que será especialmente importante la campaña de vacunación contra la gripe”.

Desde Sanidad apuntan a que podamos estar presenciando el pico más alto de contagios en esta séptima ola y que podamos empezar a ver un descenso en el número de contagios que nos indiquen que podamos estar dejando atrás lo peor de la séptima ola.