Lolita, una mujer que sabe cuidarse y disfruta con ilusión el paso del tiempo

MADRID, 4 (CHANCE)

Hoy en día cumplir años ya no es un drama. Así lo demuestra un estudio llevado a cabo por NIVEA en el que se destaca que sólo el 10% de las mujeres encuestadas se sienten inseguras con su edad, mientras que la mayoría tiene una percepción positiva de esta etapa de su vida. Un porcentaje que se relaciona con el del 80% de las mujeres que se identifica con la definición de belleza como forma de reflejar por fuera lo bien que se sienten por dentro.

Y entre los principales signos de la edad que preocupan a las mujeres nos encontramos con la flacidez, el descolgamiento facial, las arrugas y las manchas. Unas preocupaciones que varían un poco a medida que aumenta la edad, pues a partir de los 60, las manchas en el rostro van adquiriendo importancia entre las encuestadas.

A todos estos datos hay que añadir que en el estudio, realizado a una muestra representativa de 451 mujeres españolas entre 45 y 70 años, estas ven la cosmética como una buena aliada, ya que el 76% considera que está avanzando mucho y les ofrece soluciones cada vez más eficaces o les ayuda a cuidarse mejor.

LA RUTINA BEAUTY DE LOLITA FLORES

Esta confianza ha quedado reflejada en Lolita Flores. La actriz se ha convertido en la nueva embajadora de la presentación de la línea Hyaluron Cellular Filler +Elasticidad & Antigravedad de NIVEA y ha explicado cómo se cuida ella día a día: "Soy artista, ante todo, pero por supuesto que soy madre, abuela, tía y sobrina. Yo llegue a la hora que llegue a casa, me cuido porque es muy importante desmaquillarse, ponerse el tónico, ponerse el suero, el elixir, la crema de día y de noche. Esa gente que se acuesta y viene maquillada, sobre todo los artistas que con los focos se nos abre el poro y entra toda la suciedad. Hay que tener unos cuidados especiales porque si no, yo no estaría así, yo todavía no me he hecho ningún lifting pero sí uso cremas buenas como las de NIVEA".

En su rutina beauty es muy importante luchar contra las manchas en el rostro y en las manos: "La piel tiene memoria y las personas que hemos tomado tanto el sol, como yo y que tenemos este color, no se nos ven mucho las manchas, pero sí es verdad que con esta línea, las manchas se te van. Si te sube el contorno de la cara, los párpados y encima te quitan las manchas, pues seis o siete años te quitan".

Los expertos de NIVEA han conseguido sintetizar en cuatro productos los cuidados básicos de belleza para mejorar la apariencia de la piel madura. Gracias a su fórmula con ácido hialurónico y booster de colágeno y elastina se consigue una piel más firme, flexible e hidratada. Este trío aporta agua a la epidermis con el ácido hialurónico y da firmeza y elasticidad a la capa intermedia de la piel gracias a su acción en el colágeno y la elastina.

Una gama en la que puedes encontrar los aliados específicos para un buen cuidado diario de la piel madura. La Crema de Día pone tu piel a punto para reducir los signos de la edad y proteger tu rostro de los efectos dañinos que provocan los rayos UV, gracias a su FP30.

Para completar este cuidado puedes añadir su Aceite Elixir Bifásico que potencia la hidratación además de fortalecer y remodelar la piel.

Y antes de las cremas puedes potenciar los efectos antiedad y combatir las manchas utilizando el Sérum Antimanchas NIVEA Hyaluron Cellular Filler + Elasticidad & Antigravedad, el más eficaz antimanchas de NIVEA, y con resultados visibles en tan sólo cuatro semanas.

Un tratamiento que también está recomendado para el uso en las manos. Los estudios demuestran que su eficaz ingrediente antipigmentante reduce la producción excesiva e irregular de melanina tras 12 semanas de uso regular en el 99% de los casos testados.

Para terminar, la Crema de Noche nutre nuestra piel mientras dormimos gracias a esta eficaz fórmula que, además de los demás ingredientes de la línea, incluye manteca de karité.

Una línea específica que ofrece un cuidado completo para disfrutar con ilusión el paso del tiempo.