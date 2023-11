Lolita Flores, una amiga más de Chenoa que le desea todo lo mejor tras su separación

MADRID, 12 (CHANCE)

Las reacciones a la sorprendente noticia de la ruputra sentimental entre Chenoa y su marido Miguel Sánchez Encinas siguen sucediándose. En esta ocasión hemos podido hablar con una de las amigas y compañeras de la cantante, Lolita Fores, que nos dejó claro que no había podido hablar con la protagonista de la noticia de la semana. "Sé por lo que me vais a preguntar, lo tengo muy claro, no he hablado con Chenoa, no sé nada, lo único que deseo es que sea feliz y punto" sentenciaba Lolita a la salida del Teatro Español donde está interpretando la obra 'Poncia'.Aunque entre ellas existe una buena relación de amistad por sus trabajos en 'Tu Cara me Suena' donde ambas ejercen de jurado, Lolita explicaba que hacía mucho tiempo que no la veía debido a sus respectivos compromisos profesionales: "No la veo desde hace tiempo, ella está con Operación Triunfo y yo aquí metida". A pesar de esto, Lolita demostraba que es una buena amiga y añadía: "Si supiera algo tampoco te lo iba a decir".Por otro lado, Lolita aprovechaba la presencia de las cámaras para agradecer a todas las personas que ya se han adelantado en comprar su entrada para el gran homenaje que la familia le va a rendir a Antonio Flores el próximo 24 de noviembre en el Palacio de Vistalegre. "Le doy las gracias a todas las personas que han comprado la entrada porque es para algo benéfico".