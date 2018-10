Lolita Flores desvela como hubiera sido su madre, Lola Flores, como bisabuela

MADRID, 25 (CHANCE)

Lolita está feliz con su recién estrenado papel de abuela. El pasado 12 de octubre su hija de Elena Furiase daba a luz a su primer hijo, Noah, fruto de su relación con Gonzalo Sierra.

La cantante y actriz está encantada aunque siente no poder ver a su nieto todo lo que le gustaría debido al trabajo, así que es una pena agri-dulce. En estos momentos Lolita se encuentra representando por toda España la obra de teatro 'Fedra' y además es jurado en 'Tu cara me suena' pero en cuanto tiene un hueco se escapa para ver al pequeño Noah, que hubiera sido el primer bisnieto de Lola Flores, tal y como nos recordó Lolita durante la presentación de la nueva colección de zapatos y bolso de la tienda multimarca Yacare.

"TENGO LOS PIES DELICADOS DE TANTO BAILAR"

CHANCE: ¿Te gustan los zapatos?

Lolita Flores: Me gusta más comprar zapatos que un abrigo. Soy muy fan de zapatos y tengo los pies muy delicados por bailar así que lo que busco en un zapato es comodidad.

CH: ¿Tienes muchos zapatos?

L.F: Tengo muchos porque tengo 60 años y me he comprado muchos zapatos. Algunos ya no me los puedo poner porque son tacones muy finos o muy altos. Son para un ratito, a veces en televisión sí me los pongo pero para mi vida normal uso botín y tacón bajo de salón. Tengo el pie muy delicado y se me abre de haber bailado tanto.

"PROFESIONALMENTE LLEVO UNOS AÑOS MUY DULCES"

CH: Estás imparable, teatro, 'Tu cara me suena'...

L.F: Imparable tampoco. Estoy haciendo teatro y tengo un programa que está teniendo muchísima audiencia. Profesionalmente llevo unos años muy dulces. Estoy muy contenta de hacer teatro y de vez en cuando me da el gusanillo de cantar pero llevo haciéndolo muchos años, así que ahora estoy más dedicada al teatro.

CH: Supongo que estarás orgullosa al leer las buenas críticas de 'Fedra'.

L.F: Yo tenía mucho miedo pero sabía que estaba en buenas manos por el texto, el director, los compañeros... pero lógicamente cuando te embarcas en una tragedia, que yo nunca había hecho, con un texto maravilloso pero muy difícil y con un personaje que no puedes mover manos y eres una mujer con una locura y obsesión por alguien, es complicado.

"LA MEDALLA DE LAS BELLAS ARTES ME LA MEREZCO PORQUE LLEVO 45 AÑOS YA DE PROFESIÓN"

CH: Llevas muchos años de profesión, merecida entonces la Medalla de Oro a las Bellas Artes ¿no?

L.F: Tengo 60 años, llevo 45 casi en esta profesión. Han sido muchos a quienes le han dado la Medalla de Bellas Artes pero es que yo es a lo que me he dedicado desde que tenía 16 años. Por supuesto que estoy súper orgullosa de que me lo hayan otorgado porque siento que me lo merezco, para qué te voy a decir lo contrario, he trabajado mucho y sigo trabajando. Si de algo se me puede tachar es de curranta. Creo que está muy bien la medalla, me va a lucir muy bien aquí.

"ESTOY ENCANTADA CON MI NIETO"

CH: ¿Te va bien en lo personal?

L.F: En lo personal estoy encantada con mi niño, mi nieto Noah. Tengo dos hijos maravillosos y no le puedo pedir más a la vida. El amor ya vendrá cuando tenga que venir pero aunque viniera, tampoco tengo mucho tiempo. Llevo tres días que no veo a mi nieto y estoy que me subo por las paredes. He tenido mucha suerte en mi vida, me han amado mucho, he querido mucho, y lo que me tenga predestinado el universo y Dios vendrá cuando tenga que venir. Ahora entre mi hijo y mi nieto, estoy entre dos amores, no sé a quién quiero más de los dos.

CH: ¿Cómo es Noah?

L.F: Noah es muy Sierra, muy Furiase, muy González, muy Flores.

"SOY UNA ABUELA ARTISTA ASÍ QUE NO PUEDO ESTAR MUCHO TIEMPO CON MI NIETO Y ME SUBO POR LAS PAREDES"

CH: ¿Cómo eres tú como abuela?

L.F: No sé cómo serán las demás abuelas. Soy una abuela artista, la verdad así que no puedo estar mucho tiempo con mi nieto pero si le echo una mano a mi hija en todo lo que puedo.

CH: Si tu madre viviera y lo hubiera conocido, ¿tú qué crees que hubiera pensado?

L.F: Estaría feliz de la vida porque es el primer bisnieto de Lola Flores. Nació el día del Pilar, no pueden decir que este niño no es español. Mi madre estaría feliz de la vida porque es el primer bisnieto. Mi padre tiene más bisnietos por parte de mis otros hermano pero mi madre no. Para mi madre hubiera sido una locura.

CH: ¿Cómo llevas la distancia con tu hija ahora que no vivís juntas?

L.F: No hay distancia, yo creo que la distancia la ha sufrido más ella porque cuando vivíamos juntas yo estaba muy poco en mi casa. No hay distancia, estamos muy acostumbrados a llamarnos por teléfono, a vernos todos los días sea en su casa, sea en la mía, sea en un cine o en una cafetería. Yo con mis hijos no he tenido nunca distancia.

CH: ¿Qué tal el papá del niño?

L.F: Están los dos felices.

CH: ¿Qué tal la mudanza?

L.F: Ya tengo sitio para los zapatos.

CH: Muchas gracias.