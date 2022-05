MADRID, 6 (CHANCE)

A principios de año la revista ¡Hola! soltaba el bombazo: Elena Furiase, embarazada de su segundo hijo. Una noticia que hacía locamente feliz a toda la familia de la actriz, pero en especial a Lolita Flores, que sabemos que es una mujer entregada no solo a su trabajo, sino también a todos sus seres queridos.

Hoy, Lolita Flores cumple 64 años, pendiente de su hija y sobre todo, de la llegada de su segundo nieto. Si ya con el primero hemos sido testigos de cómo la hija de Lola Flores disfruta de la vida de otra manera, ahora la actriz se sentirá más plena que nunca.

Una mujer que se entrega a sus seres queridos y que es de lo más sincera cada vez que habla en los medios de comunicación, como hace unas semanas que entraba en 'Viva la vida' para confesar qué no se ha perdonado de su amistad con Carmina Ordóñez: "Quería pedir perdón públicamente, porque ese enfado que tuvimos Carmen y yo fue porque yo no quise dar la cara en el momento que ella lo estaba pasando tan mal cuando la batalla con Ernesto Neyra".

Y es que recordemos que ambas fueron íntimas amigas, pero en un momento en el que estaban peleadas, ella no supo cómo actuar: "El día que me llamaron para ir al juzgado a dar la cara por ella, me asusté un poco. No sabía si era verdad del todo o no y me retiré. Y hoy me arrepiento".

Lolita celebrará sus 64 años rodeada de sus amigos y de sus familiares y con una gran ausencia, la de Charo Vega, que permanece en 'Supervivientes 2022' dando un juego tremendo a la audiencia de este programa.