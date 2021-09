Llop asegura a los diputados de VOX que no se diferencian "en nada" de una mujer migrante: "Tenemos los mismos derechos"

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha acusado a VOX de "banalizar" los delitos de odio y ha asegurado a los diputados de la formación que no se diferencian "en nada" de una mujer migrante porque todos tienen "los mismos derechos humanos".

"Yo les miro a ustedes y me pregunto en qué nos diferenciamos de una mujer migrante: ¿en el color del pelo, en el atuendo? No nos diferenciamos en nada, porque somos iguales, tenemos los mismos derechos humanos, y cuando hablamos de niños y niñas, ellos todavía tienen más derechos, porque están reduplicados en su nivel de protección", ha exclamado la ministra.

Así se ha pronunciado este miércoles en el Congreso de los Diputados, en respuesta a una interpelación urgente de la diputada de VOX Macarena Olona, que le ha preguntado cómo va a evitar el Gobierno la banalización de los delitos de odio.

Llop ha aclarado a la diputada de VOX que "una manera de banalizar los delitos de odio es generar confusión" y "tergiversar" como, a su juicio, está haciendo la formación que dirige Santiago Abascal. "Los delitos de odio no son meras críticas o descalificaciones sino manifestaciones de violencia estructural sobre grupos concretos de personas", ha explicado.

UNA AMENAZA GRAVE

La ministra ha detallado que hay dos tipos de delitos de odio, los que consisten en incitar públicamente al odio y los que se cometen por motivos discriminatorios contra determinados grupos de personas, y ha añadido que "ambos son una amenaza grave que ponen en riesgo a todos y todas".

En este sentido, ha citado datos del Ministerio de Interior para señalar el "importante repunte de los delitos de odio" que "se han incrementado en un 45% en apenas 6 años"; ha matizado que, aunque en 2020 se produjo un descenso, no fue representativo por el confinamiento, y ha indicado que en los seis primeros meses de 2021, han aumentado un 9,3% con respecto al mismo periodo de 2019. A estas cifras, "la punta del iceberg", hay que añadir, según ha dicho, "la bolsa oculta de denuncias".

Por ello, ha insistido en la importancia de "visibilizar" esta situación para animar a las personas que sean víctimas de este tipo de delitos a que denuncien; y ha criticado que las manifestaciones de VOX son "disuasorias" y "empoderan a los agresores" porque "encuentran respaldo moral" para sus conductas.

Además, Llop ha señalado que "no se puede dar prioridad a unas víctimas sobre otras" pero ha defendido que "sí hay que singularizar" porque cada delito tiene sus "especificidades". "No hacerlo así, meterlo todo en un saco en el que se confunda y no se trate su singularidad es muy peligroso", ha advertido, añadiendo que desde Justicia e Interior están trabajando en un II Plan de lucha contra los delitos de odio.

VOX ACUSA AL GOBIERNO DE BUSCAR SU ILEGALIZACIÓN

Por su parte, la diputada de VOX Macarena Olona ha aprovechado su intervención para acusar al Gobierno de Pedro Sánchez de estar "fabricando pruebas contra VOX para impulsar su ilegalización, al amparo de la ley de partidos políticos de 2002" y ha dicho que la ministra de Justicia tiene "la llave que lo activará".

"El Gobierno necesita situarnos en el discurso del odio, donde no estamos, pero a ello se están dedicando, a fabricarlo, primero lo han intentado ordenando al Ministerio Fiscal que nos denunciara por supuestos delitos de odio, por ejemplo, con las denuncias promovidas con ocasión de los carteles de la campaña electoral de Madrid informando del coste objetivo de un MENA para el erario público", ha indicado Olona.

Asimismo, ha denunciado que cuando se produjo el "deleznable" asesinato de Samuel en La Coruña, "acusaron a VOX sin prueba alguna de ser culpables de lo que calificaron como agresión homófoba". "Lo hemos visto igualmente en los pasados días con esa supuesta agresión homófoba en Malasaña que ha resultado ser falsa", ha precisado.

Por su parte, la ministra de Justicia ha diagnosticado a VOX "un peligroso delirio derivado de un complejo de inferioridad exagerado" al pensar "que el Gobierno está obsesionado" con su formación. "Mire, no. El Gobierno está obsesionado en ayudar a la ciudadanía a salir de la peor crisis social y económica de las últimas décadas pero a ustedes solo les importan ustedes mismos", ha zanjado Llop.