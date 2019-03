Llega Habbitus, la primera línea ropa deportiva con la que irás a trabajar o a tomarte algo

MADRID, 12 (CHANCE)

El 8 de marzo es el día de la Mujer pero ir al trabajo y luego una quedada afterwork, hacer la compra, estar con los niños, ir al gimnasio, coger el coche o el bus no hay quien te lo quite nadie en tu día a día según nuestro estilo de vida e ir en plan cebolla no es plan.

Ganar tiempo es una de las rutinas más buscadas y por ello que tu look te vaya bien desde por la mañana hasta que llegues a casa o buscar un outfit cómodo a la par que estiloso, es vital en nuestro día a día.

Muchas veces solo tienes una hora o menos para ir al gym y eso de llegar a yoga, o a cualquiera de tus clases y quitarse la blazer y los zapatos, es algo que cada vez se demanda más pero ni los colores chillones de las firmas deportivas ni los efectos de la sudoración hacían que esto fuera tan posible compaginarlo con ir al trabajo.

Encontrar una prenda con estas prestaciones no era posible hasta la llegada de Habbitus, una firma creada por dos mujeres María Zavala de Asúa y Patricia Vidal que está entrando en el mercado tras dos años de estudios intensivos. Confortabilidad, tacto suave, compresión, transpirable, que no se arruga, antibacteriano y que recuperara la forma son algunas de las características que estas dos mujeres pensaron tras ver como es el día a día de la femina actual.

María, como ideóloga de la firma precisa: "Patricia y yo descubrimos que en las grandes ciudades occidentales que la gente iba con ropa deportiva y zapatillas a trabajar. Las grandes empresas de confección deportiva lo han hecho muy bien con los tejidos y los colores pero se han olvidado del diseño como del estilismo".

María y Patricia a sus 52 y 56 años respectivamente, han creado una marca española pionera en Estilo Athleisure con tecnología textil, una tendencia en crecimiento a nivel mundial que no tenía hasta ahora su espacio propio en el mercado nacional: "La ropa deportiva tiene unos estilismos súper marcados y después de varios estudios de mercado vimos que dentro de unos años todos vamos a ir a trabajar en leggins con zapatillas de deporte y americanas", explican ambas.

Lejos de amedrentarse ante la cantidad de firmas deportivas y de grandes cadenas con ropa tanto de deporte como de cadenas con colecciones gymwear, se han lanzado con gran dedicación a su producto que para ellas no tiene parangón por las prestaciones como por el estilo: Por eso creíamos que teníamos un hueco. Si que hay alguna marca de ropa canadiense que sí que tiene un punto de buen gusto y estilo con ropa deportiva que puede lucirse para tu día a día pero que no venden aquí".

En cuanto a las prestaciones han desarrollado un tejido tecnológico que pocos o nadie tiene nadie en el mercado: "14 por ciento de algodón y 81 de poliéster. No hace bolas, y está confeccionado con un hilo que tiene seis veces la superficie de un hilo normal", haciendo que la humedad se disperse, por lo que se seca más rápido y hace que tenga cero olor. ¿Te imaginas la vida así, sin tener que pensar que te acabas de poner una camiseta y que estás en mitad de una clase en el gym y que empieza a oler?

Zavala y Vidal han llegado revolucionando el sector moda al incorporar estos tejidos técnicos únicos, ideados y desarrollados a medida, que se reinterpretan en diseños polivalentes para vestir la nueva tendencia con buen gusto: "Intentamos facilitar la vida para ir a trabajar o por si quieres ir en bici que es más cómodo y muy de tendencia en otros países", explican las fundadoras.

Las colecciones de Habbitus animan a llevar un estilo de vida activa y saludable, para un cliente que busque comodidad, calidad y estilo. "Vimos que había una pata coja, porque la ropa deportiva es tendente a tener colores chillones o con grandes aberturas donde se te ve todo y son estilismos que son muy difíciles de llevar fuera de un outfit deportivo", comenta María Zavala como diseñadora.

Si algo caracteriza a la firma es que ofrecen un diseño actual pero atemporal que las hace perdurables fomentando su 'alargascencia' versus la 'obsolescencia', con tejidos de fácil conservación, mínimo consumo de recursos en sus cuidados, y prendas fácilmente reciclables o lo que es lo mismo: "Abogamos por el consumo responsable, evitando el consumo responsable para generar menos basura en el medioambiente", reflexionan Patricia Vidal y María Zavala.

Diseñados en España, producen en España y Portugal contribuyendo todavía en mayor medida con el desarrollo de la economía en proximidad y minimizando la huella de carbono del transporte.

"Es la filosofía de Habbitus", explican Vidal y Zavala, que quiere llevar el buen gusto a la calle, fomentando un estilo de vida saludable haciendo ropa cómoda para que te muevas... Ya no vas a tener que pensar cada vez que lees unos tips para llevar un estilo de vida saludable que te bajes tres paradas antes del bus y vas tu falda lápiz y tus tacones es un problema, porque con estos looks puedes hacerte casi un 360 grados en tu día a día yendo de lo más fashion.