La llamada de Pablo Iglesias a Jorge Javier Vázquez que explicaría su postura frente a Belén Esteban

El duro encuentro entre Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez el pasado sábado en Telecinco sigue teniendo recorrido. Las redes sociales se han llenado en los últimos días con muchos comentarios apoyando a uno u otro y también recordando antiguos comentarios de Jorge Javier Vázquez y de Belén Esteban comentando la actualidad política, algunos de ellos relacionados con el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, o el partido de Santiago Abascal, Vox .

La llamada de Iglesias a Jorge Javier Vázquez, detrás de la polémica con Belén Esteban

La 'cumbre de la paz' entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban se produjo el pasado martes en el plató de 'Sálvame', y fue allí donde varios de sus compañeros quisieron saber el motivo por el que el reconocido presentador de Telecinco reaccionó así, abandonando el plató que tantas tardes ha compartido junto a Belén Esteban.

Esta reacción, y otras que han tenido lugar en los últimos meses, sobre todo durante el estado de alarma, ha provocado que muchos usuarios tiren de hemeroteca para recuperar artículos de opinión, firmados por el propio Jorge Javier Vázquez, en los que habla abiertamente de sus intereses políticos. En este sentido, un artículo en la revista 'Lecturas' en la que explica cómo son sus llamadas con Pablo Iglesias puede explicar el motivo de su reacción. En este artículo señala que habla con él a menudo y que suele llamar a horas que no le sientan muy bien, a primera hora de la mañana: "Intento hablar con él con una voz recia, porque le gusta que los camaradas nos levantemos a eso de las seis de la mañana. ¡Madre mía la que me va a liar cuando se entere de que después de desayunar me gusta volver a meterme en la cama mientras me tomo un café americano! Perdón, imperialista".

La buena relación entre Iglesias y Jorge Javier Vázquez

En este artículo refleja la buena relación que tiene con el actual vicepresidente del Gobierno y también líder de Unidas Podemos . Estas palabras se produjeron pocos días después de la polémica que tuvo con el colaborador de 'Sálvame', Antonio Montero, tras el caso de Marta López y Alfonso Merlos, sobre el que el propio Montero señaló que podía existir una especie de persecución contra el periodista. Pocos días antes, también respecto a este artículo, el nombre de Jorge Javier Vázquez aparecía en el Congreso de los diputados en el discurso de Gabriel Rufián, que quiso referirse a unas palabras pronunciadas por el presentador de Mediaset días antes. Sobre ello también se refirió en este artículo: "Es muy cansado ser líder de izquierdas. Si os lo ofrecen, rechazadlo. Es mucho más llevadero ser una gran estrella de la televisión. Pero, en cuestión de horas y sin pretenderlo, me he convertido en un referente".

Las últimas horas de Jorge Javier Vázquez han sido muy intensas, tras desaparecer de la esfera pública tras el enfrentamiento con Belén Esteban y estar tranquilo en casa, tal y como él ha reconocido. El presentador de Mediaset ha tenido que volver a su rutina diaria haciendo frente a esta complicada situación, una más que añadir a sus últimas manifestaciones políticas que ha hecho en los últimos meses.

