Live Nation denuncia la reventa de entradas para su ciclo solidario Crew Nation Presenta: "Nos parece lamentable"

MADRID, 26 (CulturaOcio)

Live Nation denuncia en un breve comunicado la reventa de entradas para su ciclo solidario Crew Nation Presenta, cuya parte de los beneficios se destina a los técnicos de la música en vivo, tan afectados por el parón de los conciertos durante la pandemia.

"Estamos profundamente apenados al ver que se produce la reventa de entradas en el mercado secundario para una serie de conciertos basados en la solidaridad. Que esto suceda nos parece lamentable y tomaremos las medidas legales oportunas si detectamos alguna infracción", plantea la promotora multinacional.

Y añade: "Os recordamos la importancia de comprar entradas en puntos de venta oficiales, no en páginas de reventa. Al hacerlo, se promueve un mercado no regulado en el que se puede estar adquiriendo una entrada falsa o duplicada que, finalmente, no os permita asistir al concierto".

Este comunicado ha provocado una controvertida reacción en el Instagram de Live Nation pues a la promotora, propietaria de Ticketmaster, le persiguen las críticas por monopolio y precisamente reventa desde hace años (no en vano, fue propietaria también de Seatwave). Así se lo han recordado muchas personas en este mismo mensaje.

El ciclo Crew Nation Presenta tendrá lugar en La Riviera madrileña desde el 15 de julio hasta septiembre. Se anuncia como una vía para "recaudar fondos y dar visibilidad a los técnicos de artistas, músicos y personal de gira".