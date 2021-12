La lista de los 50 mejores bares del mundo: 4 de ellos están en España

Dentro de la cultura de los bares, nuestro país tiene una presencia fundamental, como muchos saben, España es el país que más cantidad de establecimientos de este tipo tiene por cada una de las personas que lo habitamos. Y es que no es para menos la comparación, puesto que en total, contamos con un bar por cada 175 habitantes, lo que aproximadamente nos da un total de 277.500 establecimientos. Estos datos invitan a pensar lo que es evidente, que en nuestro país disfrutamos mucho de los momentos de tiempo libre con familia y amigos en estos lugares de hostelería. Lo cierto es que la cifra es llamativa, pero más curioso es aún, que de la amplitud del listado, hay cuatro de ellos que están considerados dentro de la exclusiva lista de los mejores bares del mundo.

Este ranking mundial sirve para localizar los puntos de referencia dentro de este tipo de hostelería. Se realiza de manera anual, y suele coincidir con los últimos días del año. En este 2021, el listado se ha publicado el pasado 7 de diciembre desde Londres, en Inglaterra; y ha dejado más de una alegría dentro de nuestro país.

No obstante, antes de desglosar cuáles han sido los afortunados locales de nuestro país que se han llevado un reconocimiento, cabe mencionar que precisamente es el Reino Unido el país que cuenta con el bar más cotizado por esta lista, y ese lugar es el Connaught Bar. Este establecimiento es una coctelería altamente elegante, en un paraje espectacular dentro de la exclusividad de Londres y que tiene un servicio atento, amable y único que lo hace tan especial.

España siempre presente

Nuestro país tiene gran presencia, de hecho, es uno de los que más bares tiene en esta lista. Lo mejor de todo, es que no hace falta descender mucho en el listado para encontrarnos con la primera mención a España, y es que en el tercer lugar se encuentra el Paradiso de Barcelona. Pero además de este, en la posición número once, y a punto de entrar en el Top 10, se encuentra Two Schmucks, otro establecimiento ubicado en la ciudad condal.

No serán los únicos que hallemos en Barcelona, ya que en el ranking, en la posición treinta y siete, está el Sips, el último de los locales ubicados en la comunidad Catalana. Madrid por su parte, no se queda con las manos vacías, puesto que en la calle Echegaray encontramos el S almón Gurú, el único establecimiento de la capital que aparece en la lista y que se ubica en la vigesimocuarta posición.

Este es el listado de establecimientos

Si eres un apasionado del mundo de los bares, estos son los puntos donde a buen seguro podremos disfrutar de una experiencia única no solo en España, sino en el resto del mundo:

1. Connaught Bar (Londres, Reino Unido)

2. Tayer + Elementary (Londres, Reino Unido)

3. Paradiso (Barcelona, España)

4. The Clumsies (Atenas, Grecia)

5. Florería Atlántico (Buenos Aires, Argentina)

6. Licorería Limantour (Ciudad de México, México)

7. Coa (Hong Kong, China)

8. El Copitas (San Petersburgo, Rusia)

9. Jigger & Pony (Singapur)

10. Katana Kitten (Nueva York, Estados Unidos)





11. Two Schmucks (Barcelona, España)

12. Hanky Panky (Ciudad de México, México)

13. Insider Bar (Moscú, Rusia)

14. Baba au rum (Atenas, Grecia)

15. Manhattan (Singapur)

16. Atlas (Singapur)

17. Zuma (Dubai)

18. The SG Club (Tokio, Japón)

19. Drink Kong (Roma, Italia)

20. 1930 (Milán, Italia)





21. Presidente Bar (Buenos Aires, Argentina)

22. Maybe Sammy (Sydney, Australia)

23. Cantina Ok! (Sidney, Australia)

24. Salmón Gurú (Madrid, España)

25. Handshake Speakeasy (Ciudad de México, México)

26. No Sleep Club (Singapur)

27. Camparino in galleria (Milán, Italia)

28. Café La Trova (Miami, Estados Unidos)

29. Little Red Door (París, Francia)

30. Dante (Nueva York, Estados Unidos)





31. Kwant (Londres, Reino Unido)

32. Bar Benfiddich (Tokio, Japón)

33. Tres Monos (Buenos Aires, Argentina)

34. Attaboy (Nueva York, Estados Unidos)

35. Lucy’s Flower Shop (Estocolmo, Suecia)

36. Mo Bar (Singapur, Reino Unido)

37. Sips (Barcelona, España)

38. Baltra Bar (Ciudad de México, México)

39. Sober Company (Shangai, China)

40. Tjoget (Estocolmo, Suecia)





41. Epic (Shangai, China)

42. Charles H (Seul, Corea del sur)

43. Tipping Club (Singapur)

44. Above Board (Melbourne, Australia)

45. Galaxy Bar (Dubai)

46. Re (Sidney, Australia)

47. Sidecar (Nueva Delhi, India)

48. Union Trading Company (Shangai, China)

49. Darkside (Hong Kong, China)

50. Quinary (Hong Kong, China)