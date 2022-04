Lipedemia: la enfermedad que causa un exceso de grasa en piernas y brazos y cómo tratarla

Algunas personas no logran que la grasa de las piernasdesaparezca, ni con la dieta ni con el ejercicio físico. En ocasiones esto se puede confundir con la obesidad, sin embargo, podría tatarse de un lipedema. Se trata de una enfermedad que afecta casi exclusivamente a las mujeres, en la que hay un cúmulo excesivo de grasa en los brazos y piernas, pero no presenta "hoyuelos" en la piel. Es una patología cuyo desarrollo es progresivo y es muy desconocida entre la población. "El manejo de esta enfermedad debe enfocarse como un problema médico y no como una condición puramente estética", explica el Doctor Burgos de la Obra, de la clínica LipeMedical.

Todavía no se conoce a ciencia cierta cuál es el origen de esta enfermedad, aunque sí se ha detectado que existe un componente genético y otro hormonal que ayudan al desarrollo del lipedema. Normalmente, esta grasa aparece cuando pasamos por etapas de la vida en las que nuestro cuerpo sufre cambios hormonales, como la pubertad o la menopausia en las mujeres. Las células adiposas (o células grasas) no suelen responder a la dieta y el deporte, por lo tanto, estas técnicas no serán efectivas para tratar el lipedema. "El lipedema puede y debe tratarse mediante liposucción WAL,para liberar a la paciente de los síntomas y evitar la progresión", dice Burgos de la Obra.

Síntomas y tratamiento

Los síntomas que suele presentar son dolores al tacto o con los movimientos fuertes que implican un impacto en la piel, tensión en la zona afectada, retención de líquidos y hematomas, entre otros. Sin embargo, el más característico es la hinchazón desproporcionada de las piernas y/o brazos. Actualmente, un 11% de las mujeres se ven afectadas por esta enfermedad. Aunque fue reconocido por la OMS en 2018 como enfermedad en la Clasificacicación Internacional de Enfermedades-ICD-11, sigue sin ser globalmente conocida por los médicos.

Para diagnosticarlo es necesario acudir a un profesional médico que examine el aspecto físico de las piernas y brazos, así como preguntas a la paciente para conocer los dolores. De esta manera podrá determinar si se trata de un lipedema. También puede ser que el especialista decida realizar otras pruebas para descartar otras patologías. Una vez esté diagnosticado, se puede tratar. Existen técnicas más conservadoras, como las empleadas por los fisioterapeutas. Sin embargo, para que la paciente logre una mejora en su calidad de vida, los expertos recomiendan que se deben enfrentar a una operación en la que se les realizará una liposucción.

No obstante, las pacientes deberán realizar un cuidado de su piel igualmente. La intervención quirúrgica consiste en la absorción de la grasa sobrante para reducir el volumen de las piernas y que queden lo más estéticas posible. Pero también logra una disminución del dolor de manera sifnigicativa. Estas operaciones corren a cargo de cirujanos plásticos, que, si realizan correctamente su trabajo, dejan a las pacientes satisfechas con el resultado. Pero si no se hace bien, puede ser que los síntomas de la enfermedad empeoren. Aunque, pensemos en positivo, si la operación resulta exitosa, la mejora de los síntomas es notable.