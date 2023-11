Lily Melgar, niñera de los hijos de Shakira, desvela si sigue trabajando para ella

MADRID, 19 (CHANCE)

Primero advirtió de que 'las mujeres no lloran, las mujeres facturan' y, más tarde, Shakira lanzaba 'El Jefe', una canción con la que atacaba de nuevo a Gerard Piqué, a su padre, Joan Piqué, y en la que la cuidadora de sus hijos ha tenido un gran papel, ya que habla de la historia que vivió tras ser despedida por el futbolista.

Como ya vimos, Lily Melgar, niñera de los hijos de la artista, aparecía en el videoclip de la canción para reivindicar el infierno que le hizo pasar Piqué cuando prescindió de sus servicios al enterarse de que ella había filtrado sus infidelidades a Shakira.

Tal y como se comentó, la artista ha compartido con Lily parte de los beneficios del videoclip para que pueda compensarla por todo lo que sufrió en el pasado, aunque cabe recordar que cuando Shakira se instaló de nuevo en Miami, volvió a contactar con ella y actualmente sigue siendo la cuidadora de los menores.

Ahora que Shakira y sus hijos vuelven a estar en Barcelona, Lily Melgar se ha dejado ver de nuevo en la casa en la que trabajó durante años y ¡atención! porque ha hablado ante nuestros micrófonos.

Nos ha asegurado que "sí" sigue trabajando con ella y que está muy contenta de haber formado parte de la canción 'El Jefe': "bien, sí", pero no nos ha querido desvelar la opinión que tiene del exfutbolista. Minutos más tarde salía del domicilio y se mostraba rotunda al preguntarle si fue ella quien le desveló la infidelidad de Piqué con Clara Chía a la artista: "no, no fui yo".