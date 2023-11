Lilian Thuram: "debemos superar categorías como la raza para vernos todos como humanos"

El exfutbolista y campeón mundial en 1998 con Francia, Lilian Thuram, ha cargado contra el racismo existente todavía en Europa y ha animado a "superar" la categorización de las personas por la raza para que todo el mundo se vea como "ser humano" y disfrute de los mismos derechos.

Thuram, que en la actualidad es activista antirracista y escritor, ha participado en la Conferencia Internacional sobre antirracismo en la Unión Europea: "Afrodescendientes: reconocimiento, justicia y desarrollo", organizado por la presidencia española del consejo de la Unión Europea.

El exfutbolista ha contado que cuando vivía en Guadalupe no era consciente de pertenecer a ninguna raza y que a los 9 años, al llegar con su familia a París, fue cuando fue consciente de que "era negro".

"Me insultaban en la escuela por mi color de piel y yo le pregunté a mi madre que qué pasaba. Me dijo: 'la gente es racista y no va a cambiar", ha recordado.

El activista, que da charlas de antirracismo mediante su fundación en escuelas, ha dicho que las cosas "van evolucionando", pero ha recordado que es trabajo de "todos" la "deconstrucción" del propio racismo.

"Ocurre como con los hombres y el machismo. El que tiene privilegios y se siente reafirmado por ellos no lo ve si no hace el trabajo. El resto debe ayudarle a verlo. Los que son víctimas del racismo deben evitar quedarse callados", ha dicho.

"El racismo es una construcción política y cultural con raíces históricas muy profundas y que nos afecta a todos. Se construyó sobre la ideología de que existe un raza superior. Debemos ser conscientes de todo eso, tomar conciencia, para revertirlo", ha proseguido.

Thuram ha ejemplificado con un mapa del mundo a escala real que ni África es más pequeña que Rusia, ni Europa es tan grande ni está tan centrada en el globo terráqueo.

El activista ha contado la anécdota de que hace poco a su hijo le dijo un compañero de clase que no se le podían dar bien las matemáticas por ser negro.

"Mi hijo, que es consciente de que existe el racismo, me lo contó entre risas. Pero esas frases traumatizantes condicionan a muchas personas que no son blancas y a las que se dicen que hay ámbitos, puestos y espacios a los que no pueden optar", ha señalado.

Thuram ha querido lanzar el mensaje a las personas víctimas de esos comentarios y discriminaciones de otro tipo que "los que tienen un problema no son ellos, son los racistas".

En la conferencia también participan expertos y autoridades como la comisaria Europea de Igualdad, Helena Dalli, o el director de la agencia europa de los Derechos Fundamentales (FRA), Michael O'Flaherty.