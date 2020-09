Liga de la Justicia: Zack Snyder rodará nuevas escenas con Ben Affleck, Gal Gadot, Henry Cavill y Ray Fisher

MADRID, 24 (CulturaOcio)

Zack Snyder reunirá al elenco de Liga de la Justicia al menos una vez más. Aunque en un principio la filmación de nuevas escenas estaba descartada, el cineasta finalmente sí rodará más metraje con Ben Affleck, Gal Gadot, Henry Cavill y Ray Fisher para incluir en su versión de Liga de la Justicia que verá la luz en HBO en forma de miniserie de cuatro horas.

"Se espera que el rodaje, que convertirá el Snyder Cut en una serie limitada de cuatro episodios, recupere a Ben Affleck como Batman, Henry Cavill como Superman y Gal Gadot como Wonder Woman para nuevas escenas", informó The Hollywood Reporter. "También está programado que llamen para una sesión de rodaje de aproximadamente una semana a Ray Fisher como Cyborg", agregó la publicación que en su información no menciona ni a Ezra Miller (The Flash) y a Jason Momoa (Aquaman).

Tal como apunta THR, la participación de Fisher tienen lugar en medio de su batalla contra Warner Bros. El intérprete denunció el trato que había recibido en el set durante el rodaje con Joss Whedon, una queja que ha llevado a la productora a abrir una investigación. Por su parte, Jason Momoa ha apoyado a Fisher y ha asegurado que las pesquisas por parte de Warner Bros. son insuficientes.

Las secuencias adicionales del Snyder Cut marcarán la primera vez que Affleck, Cavill y Fisher se meten en la piel de Batman, Superman y Cyborg desde Liga de la Justicia. Fisher, además, está actualmente en negociaciones para interpretar a Cyborg en la película en solitario de The Flash.

Recientemente se anunció que Affleck retomaría su rol en The Flash y hay constantes rumores sobre una posible película de su versión de Batman en solitario. Por su parte, el futuro de Cavill en el Universo extendido de DC es incierto aunque todo apunta a que volverá a encarnar a Superman en varias películas más, como la propia The Flash o la secuela de Black Adam, aunque no está claro si volverá a contar con una película en solitario.

La que parece tener su futuro más claro, en lo que al Multiverso DC se refiere, es Gal Gadot, que tiene pendiente de estreno Wonder Woman 1984, su segunda película en solitario que, tras varios retrasos por la pandemia de coronavirus, llegará a los cines a finales de año.

Liga de la Justicia de Zack Snyder se emitirá en HBO Max como una miniserie de cuatro capítulos. La producción se estrenará en 2021.