Lidia Torrent, radiante, desvela cómo lleva su primer embarazo

La comunicadora y Jaime Astrain acaban de anunciar que están esperando su primer hijo tres años después de comenzar su historia de amor

MADRID, 31 (CHANCE)

En uno de los momentos más dulces de su vida, Lidia Torrent y Jaime Astrain compartían este martes con sus seguidores en redes sociales la mejor de las noticias: están esperando su primer hijo. Un bebé muy deseado que convertirá a la presentadora Elsa Anka en abuela primeriza, y que llega tres años después de que sus famosos y atractivos papás comenzasen su historia de amor.

"Bebé a bordo" ha anunciado la enamorada pareja en sus respectivas cuentas de Instagram con unas imágenes en las que, presumiendo de complicidad, Lidia y Jaime han mostrando una de las primeras ecografías del pequeño, del que por el momento se desconoce el sexo y la fecha exacta en la que llegará al mundo.

Ahora, os ofrecemos las primeras imágenes de Lidia embarazada. Radiante y sin rastro de tripita por el momento - ya que a pesar de super el primer trimestre de gestación sigue presumiendo de su espectacular figura - la comunicadora continúa con su ajetreada agenda profesional, que confiesa espera poder mantener hasta el último momento.

Sonriente y con un colorido ramo de flores en la mano, Lidia desveló cómo se encuentra en este momento tan especial de su vida, aunque prefirió no revelar demasiados detalles del bebé que viene en camino.

- CHANCE: Enhorabuena.

- LIDIA: Muchísimas gracias.

- CH: Ese ramo lo dice todo.

- LIDIA: Sí, me lo ha regalado el equipo de 'First Dates'. Estoy súper contenta, estoy muy bien y muy contenta. Me voy corriendo que tengo que seguir trabajando, pero muchas gracias.

- CH: Vas a compaginar todo.

- LIDIA: Sí, ya te digo que la acogida en el trabajo genial así que todo bien.

- CH: Un niño querido, buscado.

- LIDIA: Muchas gracias, estamos súper felices, os lo agradezco.

- CH: Tienes nauseas, te encuentras bien.

- LIDIA: Estoy genial, muchas gracias.

- CH: Tu mami qué te ha dicho, futura abuela.

- LIDIA: Muy contenta.

- CH: Enhorabuena, a disfrutar el momento, también el papá a disfrutar el momento.

- LIDIA: Muy amable, muchas gracias chicos.