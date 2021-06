Líderes catalanas piden más políticas feministas para "visibilizar" a mujeres

La líder de En Comú Podem en el Parlament, Jéssica Albiach, y la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), la socialista Núria Parlon, han apostado por potenciar las políticas feministas para dar más "visibilidad" a las mujeres, "romper desigualdades" y "salir reforzados de la crisis".

Así lo han reclamado durante la tercera jornada del ciclo "Mujeres Invisibles", un conjunto de coloquios que se celebran en el Palau Macaya de Barcelona sobre el impacto de la pandemia en las mujeres y su repercusión en sectores considerados esenciales, que se complementa con una exposición fotográfica de la Agencia Efe.

"Necesitamos más liderazgos femeninos y feministas (...) que tengan clarísimas cuáles son las prioridades", ha subrayado Albiach, quien ha rechazado las "lecturas triunfalistas" de la emergencia sanitaria: "De esta, o nos salvamos todas o no se salva nadie".

Ha recordado de esta forma que la pandemia ha impactado más en las mujeres, lo que ha atribuido, "no a una casualidad, sino a que veníamos de un desequilibrio y una desigualdad arrastrada desde hace siglos".

Por eso, ha remarcado, "hace falta más cooperación y no tanta competición. Solamente desde las alianzas y los acuerdos podremos prosperar".

Albiach ha apostado por aumentar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), una política a su juicio "feminista" porque beneficia esencialmente a las mujeres, así como por oponerse al recorte de las pensiones: "A quien más perjudica es a ellas, que probablemente han tenido menos años de cotización porque han estado cuidando a sus hijos o a familiares mayores".

Asimismo, ha celebrado que el nuevo Govern tenga más mujeres que hombres por primera vez en la historia, pero ha cuestionado el grado de responsabilidad de las consellerías de las que están al frente.

"Precisamente los departamentos que tienen más presupuesto, que tiene la llave de la caja, de momento son hombres", ha dicho en alusión a la presidencia y vicepresidencia, Economía, así como a Interior, Educación y Salud.

"El tema de la paridad es importante, pero también la toma de decisiones y la capacidad de quién puede gestionar los recursos. No es una cuestión solamente numérica, sino cualitativa y de en qué puestos están", ha apostillado.

En este sentido, Parlon ha lamentado que "muy pocas mujeres firmen contratos a nivel internacional sobre cómo se gestionan los grandes recursos", ni tengan "presencia en los grandes consejos de administración".

"Y, cuando la tienen -ha resaltado- se impone la meritocracia por encima del valor añadido que pueda aportar un liderazgo distinto para redistribuir mejor la riqueza y abordar satisfactoriamente parte de los retos".

Por eso, a su entender, cuando se habla de que las mujeres "tienen mayor aversión al riesgo", no se está teniendo en cuenta el conjunto de factores que subyacen, como "las cargas familiares o la opinión social por si 'no me ocuparé de mis hijos suficientemente'".

Para revertirlo, la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet ha defendido la "necesidad de romper con algunas brechas" que impiden prosperar a las mujeres y que se han agravado con la pandemia: "Las políticas que ya estábamos articulando antes de la covid-19 ahora son más necesarias si cabe".

Tal como ha opinado, "todas aquellas políticas que, a día de hoy, se plantean en las diferentes fórmulas, los 'new deals' de los diferentes ayuntamientos o la estrategia que tiene que emprender el gobierno de la Generalitat deben tener muy en cuenta el sesgo de desigualdad estructural previa a la covid y poscovid para salir reforzados de esta crisis".

"Hay que potenciar esas líneas e invertir, si cabe, muchos más recursos, no sólo económicos, sino humanos y comunitarios", ha insistido.