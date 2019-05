El libro Guinness no concede el récord al hito de una enfermera por correr sin vestido

La noticia ha corrido como la espuma. El libro Guinness de los Récords, reconocido en todo el mundo por recoger los mayores hitos de la historias, ha rechazado la hazaña de una mujer que se convirtió en la corredora más rápida en finalizar la Maratón de Londres vestida de enfermera. ¿El motivo? No llevar vestido.

El nombre de la perjudicada es Jessica Anderson (enfermera del Hospital Royal London) y batió un récord personal que se propuso para recaudar fondos para pacientes con pocos recursos. Su marca fue de 3 horas 22 minutos y 8 segundos y ahora queda en nada porque vestía pantalones y camiseta azul de enfermera, en vez del típico vestido blanco con delantal y cofia.

Esto ha sorprendido mucho a la propia Anderson quien ha manifestado que “nunca he visto un enfermero con un vestido para trabajar. Los requisitos del Guinness World Records están anticuados”.

https://t.co/glVic3r5A6 Thanks @runnersworlduk for the support! ... let’s hope we can change the stance of @GWR