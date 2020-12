Letitia Wright (Shuri en Black Panther) indigna a los fans e Marvel con sus tuits antivacunas

MADRID, 4 (CulturaOcio)

Letitia Wright se ganó al público dando vida a Shuri en Black Panther. Sin embargo, parece que los fans se han puesto en su contra a raíz de unos tuits en los que la actriz cuestionaba la seguridad de la vacuna contra el coronavirus.

La estrella compartió un vídeo titulado "La vacuna del COVID-19, ¿debería ponérmela". Las críticas no se hicieron esperar y la artista defendió su postura. "No es mi intención hacer que nadie se enfade. Tampoco estoy diciendo que no me la vaya a poner. Solo me preocupa lo que lleva, eso es todo. ¿No es justo cuestionarlo?", dijo la intérprete.

https://twitter.com/letitiawright/status/1334667862141755392

https://twitter.com/letitiawright/status/1334698590208483330

"Si te haces preguntas y piensas por ti mismo, te cancelan", se quejó la protagonista. "Esto es muy irresponsable", le dijo un usuario. "¿Por qué? ¿Has visto el vídeo o has sacado conclusiones precipitadas sobre cómo uso esta plataforma", se defendió Wright.

https://twitter.com/letitiawright/status/1334683767659782150

La estrella se mostró preocupada por un componente de la vacuna llamado luciferasa. "El nombre de Lucifer es una elección interesante", bromeó. "¿Aceptarías algo que has examinado al 100%?", preguntó la actriz respecto a la vacuna. "Tengo derecho a preocuparme por cómo reaccionará mi cuerpo. No es pereza, se trata de pensar por mí misma", agregó.

https://mobile.twitter.com/letitiawright/status/1334692966515023873

https://mobile.twitter.com/letitiawright/status/1334684248754823168

https://mobile.twitter.com/letitiawright/status/1334694761404526593

"Creía que Shuri era el personaje más listo del Universo Cinematográfico Marvel", bromeó un tuitero. "¿Por qué Shuri está intentando acabar con su carrera?", se preguntó otro usuario.

https://twitter.com/Geek_Mann_/status/1334710243616440322

https://twitter.com/MCUfeld/status/1334711539572596743

"2020 es un año muy raro. No me esperaba que Letitia Wright intentara de repente que la despidieran de Black Panther. Cuando piensas que 2020 ha terminado con sus retorcidos giros, siempre hay alguna estupidez nueva", apuntó un internauta. "Pensé que Shuri era lista, ahora tenemos que cancelar la maldita secuela", lamentó un fan.

https://twitter.com/LordZypher/status/1334728857887395842

https://twitter.com/kcjcannady/status/1334736945835094016