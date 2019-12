Leire Pajín pide que mujeres activistas como Greta "no sean caricaturizadas" ni "objeto de sospecha"

La presidenta de la Red Española para el Desarrollo Sostenible y exministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, ha pedido que mujeres y niñas activistas como Greta Thungberg "sean caricaturizadas" y que no sean "objeto de sospecha".

"Que no se nos caricaturice a las mujeres, no van a impedir que la próxima generación tenga más oportunidades", ha señalado la que fuera ministra durante la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, durante el acto 'La Agenda de las Agendas', enmarcado en la Cumbre del Clima (COP25) en Ifema (Madrid).

En este sentido, ha asegurado que si el Objetivo de Desarrollo Sostenible de igualdad de género "no se cumple" el resto de la agenda "no se cumplirá". "Las mujeres no somos un sector de la sociedad, somos la mitad del planeta", ha sentenciado.

Para que se cumplan los Objetivos de Desarrollo Sostenible, según ha asegurado Pajín, es necesario que las mujeres estén "incorporadas" en la agenda ya que, a su juicio, "desgraciadamente esa mitad del planeta sigue discriminada".

"Quedan muchas generaciones de discriminación. Para cambiar ese mundo hace falta liderazgo político, libertad, consenso y presupuesto", ha subrayado la exministra, al tiempo que ha incidido en que "son muchas mujeres las involucradas" en la lucha contra el cambio climático.