El lehendakari reitera su rechazo al reparto "asimétrico" de menores migrantes sin acompañamiento familiar

El lehendakari, Imanol Pradales, ha reiterado su rechazo al reparto "asimétrico" de menores migrantes sin acompañamiento familiar que, según ha dicho, se está produciendo entre comunidades autónomas.

Pradales, que este viernes se ha reunido en Vitoria-Gasteiz con una delegación de la Asociación de Municipios Vascos-Eudel, ha vuelto a poner de manifiesto su "preocupación" por la forma en la que se está distribuyendo a estas personas menores de edad en el Estado español.

El lehendakari ha recordado que el Gobierno Vasco ya ha analizado esta semana este tema con las diputaciones forales, que en Euskadi son las administraciones competentes en materia de atención y acogida a menores.

Pradales, que ha destacado la "coordinación" que existe en torno a este asunto entre las instituciones vascas, ha informado de que en la próxima reunión que celebrará el Gobierno central sobre este tema con las comunidades autónomas, el Ejecutivo vasco volverá a plantear sus "preocupaciones" en torno a la forma en la que se está gestionado la distribución de estas personas.

"Sigo pensando que los repartos no pueden ser asimétricos; no puede ser que una comunidad autónoma en la que sus diputaciones forales cuentan con recursos suficientes, se enfrente a una gran llegada de menores no acompañados; y que haya otras comunidades autónomas que, por no dotarse de esos recursos, no están gestionando la llegada de menores no acompañados", ha manifestado.