La leche materna, un aliado frente a la Covid-19

Uno de los vínculos más especiales entre una madre y su bebé recién nacido se crea en el momento de la lactancia. Ahora, precisamente, muchas madres se preguntan si esto puede suponer un riesgo de contagio para los pequeños. Los expertos aseguran incluso todo lo contrario. La leche materna, dicen, actúa como escudo frente al virus gracias a los componentes inmunológicos. Protege frente a cualquier enfermedad o infección, y con el covid no es distinto. A pesar de las dudas generadas durante los primeros meses de pandemia, se ha demostrado que la leche materna estimula el sistema inmunológico del bebé, un sistema muy inmaduro en los primeros meses de su vida, pero no solo eso, además es un alimento muy completo con todos los componentes necesarios para la nutrición de un niño. Lo ha explicado a COPE Susana Ares, responsable del área de Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría: “No se ha demostrado que haya virus vivo en la leche, todo lo contrario. Todos los anticuerpos que genera una madre que ha estado infectada también se los puede pasar a su bebé a través de la leche, y eso le ayuda, en el caso de que tenga un contacto, esto le ayuda a estar mejor protegido que un bebé que no toma leche materna”.



Pero en caso de que la madre esté contagiada, surge principalmente una duda: ¿Qué pautas hay que seguir? Expertos como la Doctora Susana aseguran que para conseguir un amamantamiento seguro “hay que usar mascarilla para evitar el contacto vía respiratoria, y luego mucha higiene de manos, ya no solo mientras le dan de mamar, sino también después”.

A pesar de estos consejos, si una madre ha contraído la Covid-19 y no puede dar de mamar al bebé porque las condiciones en las que se encuentra no se lo permiten, lo ideal es la extracción de la leche, eso sí, es imprescindible también llevar una extrema higiene: “todos las piezas del extractor tienen que estar muy limpias, es fundamental”.

Es cierto que las dudas también han generado algo de miedo a la hora de dar el pecho, sobre todo durante lo peor de la pandemia, en los meses de marzo y abril, ya que el virus era desconocido y no se sabía cuál era la vía de transmisión. Se separaba a las madres de los bebés para evitar el posible contagio pero luego los estudios han demostrado que es más beneficioso dar de mamar al bebé, que el posible riesgo de una transmisión que no era certero. Aun así, se ha notado en las donaciones: “Siempre se intenta ser muy precavido y cuidar mucho la calidad de la leche que donan las mamás. Tiene que estar libres de cualquier agente infeccioso que pueda contagiar al bebé al que se le dona. También ha habido madres que han tenido medo de acudir a los hospitales a donar, por todo ello ha disminuido la cantidad de leche que llegaba a los centros de donación y a los bancos”.

Ahora que hay evidencias de los beneficios de la leche materna y de que funciona como escudo contra el coronavirus, la Asociación Española de Pediatría hace hincapié en la importancia del amamantamiento.