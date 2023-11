Laura Pausini se emociona en el acto "Latin Grammy en las escuelas"

MADRID, 11 (CHANCE)

Laura Pausini participaba en Sevilla en el acto "Latin Grammy en las escuelas", previo a los Latin Grammy que se llevarán a cabo el próximo 16 de noviembre y lo cierto es que conquistó a todos los allí presentes por su sinceridad y naturalidad al hablar de su trayectoria.

Emocionada tras escuchar en directo a un coro y orquesta de jóvenes interpretar una de sus canciones, confesaba lo impactante que le había resultado y, gratificante, que interpretarán su tema: "Me miraba con mi marido porque esa canción la hemos escrito él y yo. Él ha escrito toda la música entonces gracias a todos los músicos que han tocado nuestra canción. Yo he escrito todas las palabras. Y no sé si la han elegido porque saben la historia de esa canción".

La artista no podía evitar emocionarse ante la acogida: "La dedicamos al hecho de que la música, como dije antes, es nuestra cómplice siempre y, bueno, me ha conmovido mucho, muchas gracias".

Entregada a su público, Laura recordaba sus comienzos en el mundo de la música: "Todas las noches con mi padre, quería matarme al principio porque es una época en la cual no quieres todos los días un padre o una madre que te diga lo que debes hacer y no debes hacer. Pero fue esencial".

En su discurso, la artista defendía que los artistas actuales deberían tener un mínimo de conocimientos musicales: "No saben leer la música, no saben cantar sin autotune. Eso es algo que a mí me preocupa porque deberíamos empezar desde aquí y, desde aquí, subiendo no es algo que nacemos con eso, después educarlo y aprender mejor" y añadía: "Seguramente las formas nuevas tecnológicas son muy interesantes porque pueden agregar algo a lo que tenemos, pero que esconda lo que no tenemos, a casa todos".

Además, reconocía que le da inseguridad cantar en la ducha: "Cantar enfrente de las personas es normal, cantar sin enfrente de las personas me da tipo, en la ducha no me gusta. Si a la ducha viene un montón de gente, puedo cantar".

La artista desvelaba que en Italia "siento mucho la presión, el juicio, la responsabilidad, siendo italiana, todos esperan siempre muchísimo de mí. Todas las veces que regreso ahí regreso con un premio o algo y después, la vez siguiente, tienes que demostrar más".

También tuvo palabras para su hija canciones de Whitney Houston, "una cantante que a veces pongo en el coche mientras mi hija, que está aquí, tiene más o menos tu edad, mientras está escuchando otro tipo de música que personalmente no soporto. Entonces, le digo: escúchame ¿Has escuchado bien?".

Además, recordaba que "una vez yo paré el coche y me puse a llorar mientras Whitney cantaba. Whitney Houston para mí sigue siendo la cantante más importante de mi vida". Durante el coloquio con los estudiantes del conservatorio, no faltaron las muestras de simpatía con los más pequeños.

Por último, Laura aseguraba que si volviera al pasado, a su yo de hace 30 años le daría una lista de nombres a los que esquivar: "Los nombre son los voy a decir. A parte, con suerte no los conoce porque no son personas famosas. Creo que cada persona que tiene más o menos mi edad, lo suficiente, puede pensar volver a su vida cuando era adolescente diciendo: este señor que he encontrado cuando tenía 22, me ha robado el dinero; el otro me ha puesto cuernos, el otro me ha dado una canción horrorosa".