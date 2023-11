Laura Pausini desvela qué será lo más duro de esta gira internacional

MADRID, 26 (CHANCE)

Viviendo un momento de lo más especial por todos los reconocimientos que ha tenido, sobre todo el último por los Latin Grammy 2023, Laura Pausini nos concedía una entrevista hace unos días para hablarnos de la gira internacional que está a punto de comenzar con motivo de sus 30 años encima de los escenarios.

Muy ilusionada, la artista nos confesaba que lo peor de este tiempo en el que va a estar encima de los escenarios es dejar a su hija sola: "soy un poco psicópata con la organización, lógicamente cuando empezamos a pensar en la gira todo lo hicimos con el calendario de la escuela delante de mí".

En la gira de Europa, su hija "no estará con nosotros, será una gira físicamente difícil, pero todo se puede conseguir con amor y cuando estemos en América viajaremos con una maestra, es la primera vez que hago una gira estando ella en primaria, estoy algo preocupada" pero sabe que saldrá todo bien porque "todo se puede hacer, ella es la prioridad por eso muchas veces les pido a mis fans que me comprendan si no me paro, si voy con ella, hay cosas que debo hacer ahora".

Además, la artista nos confesaba que aunque no le gustaría que su hija se dedicase a la música, se le da muy bien y lo más importante para ella es que se dedique a lo que le haga feliz: "su abuelo es cantante, yo canto, su padre canta, su hermano canta somos todos cantantes, era imposible que no le gustase cantar, yo he sufrido porque naciera desafinada, pero no ha sido así, a mí me gustaría que no fuese cantante, pero en el mismo tiempo me gustaría que fuese lo que ella quiera ser".

Pausini también nos contó que su boda "fue una cena sobre mi 30 aniversario y ninguno se esperaba eso, mientras casi llegaba la boda yo había terminado de escribir 'un buen inicio' y fueron unas semanas en las que casi no respiraba".

A partir de este último disco, fue cuando empezó a resurgir ya que "llegó un momento que me sentía muy débil", pero sin embargo, con la canción 'un buen inicio' "me pareció que era un mensaje muy justo para dedicármelo, necesitaba una fuerza nueva y desde ahí empecé a escribir el resto del disco: como seres humanos nos deberíamos respetar en paralelo, debería ser la mejor manera para ser un ser humano".