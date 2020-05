Laura Matamoros, toda una runner detrás de su hijo, mientras Benji saca a sus perros

MADRID, 18 (CHANCE)

Como una verdadera familia feliz a pesar del confinamiento, Laura Matamoros y Benji Aparicio salieron por unas horas de su domicilio para disfrutar de un paseo de lo más agradable junto a su hijo Matías y sus dos mascotas. Tras poner punto y final a su relación hace meses, la pareja ha vuelto a darse una oportunidad en el amor demostrando que están más unidos que nunca.

LAURA MATAMOROS, BENJI APARICIO Y SU HIJO MATÍAS, UNA FAMILIA FELIZ EN CUARENTENA

Mientras que Benji se encargó del paseo de las dos mascotas manteniendo las distancias reglamentarias, Laura demostró que es una mamá todoterreno corriendo detrás de su hijo y es que Matías no paró de jugar durante todo el paseo. Optando por un look deportivo con leggings y top a juego en color gris, Laura demostró que está en plena forma y en uno de los mejores momentos de su vida.

Aunque tanto ella como su hermano Diego Matamoros han pasado por el Covid-19 con síntomas leves, lo cierto es que los dos están completamente recuperados y llevando una vida relativamente normal en esta nueva realidad. Después de muchos meses distanciados y que aquello quedó ya olvidado, era el propio Diego el encargado de contar los verdaderos motivos por los cuales se distanció de su hermana a pesar de la buena relación que habían tenido desde siempre.

"Cuando volví de la luna de miel con Estela, tuve una movida gorda con mi padre y Laura en 'Sábado Deluxe' entró en directo para ponerse de su parte. En ese momento nos distanciamos, dejamos de hablar. Se nos fue de la manos", comenzó explicando con la voz entrecortada en uno de sus vídeos para MTMAD.

"Hemos sido uña y carne toda la vida. Todo lo que Laura ha necesitado se lo he dado. He estado ahí para ella, cuando no era conocida le facilitaba trabajos, ha vivido conmigo en mi casa. Laura ha sido la hermana con la que más relación he tenido, aunque desde ese 'Deluxe' se cortó mucho la relación".

Durante el coronavirus de Diego, y tal y como relataba él mismo, era la propia Laura Matamoros la que le hacía la compra y se la llevaba para que su hermano estuviera de lo más atendido.