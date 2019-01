Laura Matamoros y Benji Aparicio vuelven a verse las caras por su hijo en común, Matías

MADRID, 7 (CHANCE)

Tras muchos rumores la noticia de una posible ruptura ha estallado entre Laura Matamoros y Benji Aparicio y es que son muchos los meses en los que la pareja no se dejan ver juntos. Después de pasar el fin de año por separado, se han vuelto a reunircon motivo del día de Reyes y es que, junto a un grupo de amigos, disfrutaron de los últimos días de vacaciones antes de volver a la rutina.

LAURA MATAMOROS Y BENJI APARICIO, JUNTOS DE NUEVO TRAS LOS RUMORES DE RUPTURA

Aunque por el momento ninguno de los dos protagonistas ha confirmado la ruptura, lo cierto es que los rumores se han disparado en las últimas semanas y es que, mientras que Laura prefirió pasar la noche de fin de año a miles de kilómetros junto a su padre en Punta Cana, Benji prefirió pasarlo junto a su hijo y su familia en la estación de esquí de Baqueira Beret.

Desde que Laura Matamoros comenzó en su nueva etapa como 'influencer', lo cierto es que la hija de Kiko Matamoros no ha parado de viajar y es que Nueva York o el Caribe han sido algunos de su viajes más recientes a los que Benji no la ha acompañado. Mientras que en el comienzo de su relación las redes sociales de Laura estaban repletas de fotos y vídeos de su pareja, hace más de seis meses que la joven no publica ninguna fotografía con el padre de su hijo y eso ha hecho que las alarmas se disparen.

Aunque esta vez la pareja se reunió para poder disfrutar de su hijo junto a un grupo de amigos, lo cierto es que no se dejaron ver juntos en ningún momento y es que Laura tuvo durante toda la jornada un rostro de lo más serio.