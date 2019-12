Laura Escanes muestra su cuerpo dos meses después de dar a luz

MADRID, 7 (CHANCE)

Laura Escanes ha querido mostrar sin tapujos cómo está su cuerpo dos meses después de haber dado a luz a su pequeña Roma. La joven ha compartido dos fotografías en su perfil de Instagram donde se la ve en pleno embarazo y en la actualidad.

Tan natural como siempre, la mujer de Risto Mejide explica que todavía está unos kilos por encima de su pequeño normal y que tiene alguna que otra estría. Unas revelaciones que sirven para demostrar que los cuerpos perfectos no existen.

"2 meses después de dar a luz he empezado a entrenar. Estoy 4kg por encima de mi peso antes del embarazo y (obviamente) aún hay barriguita fuffly como yo le llamo. Tengo algunas estrías en la cara interna de las piernas y ayer entrenando necesitaba más descansos. Cada cuerpo, cada embarazo, cada post parto y cada mujer somos un mundo distinto. No nos comparemos, no queramos correr. El cuerpo es mágico y hay que escucharlo", escribe la influencer catalana en su perfil.

Laura Escanes está radiante en esta nueva etapa de su vida donde su pequeña Roma se ha convertido en la protagonista de sus días. Poco a poco, la joven va recuperando sus actividades diarias después de dar a luz. Una nueva etapa como mamá que le está reportando muchísima felicidad.