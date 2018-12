Laura Escanes desmiente su supuesto embarazo

MADRID, 31 (CHANCE)

Laura Escanes ha querido salir al paso de los rumores acerca de un posible embarazo. La influencer española ha visto como en las últimas horas algunos medios apuntaban a que podría estar esperando su primer hijo junto a su marido, el presentador Risto Mejide.

Unas informaciones que partían de Socialité y que ponían en alerta a los fans de la it girl. Ante tal información, la catalana se ha visto obligada a aclarar en su perfil de Instagram que no está embarazada: "No estoy embarazadaaa!! La tele no siempre dice la verdad".

El mensaje lo escribía en la misma foto que había levantado toda la rumorología. En esta, se veía a Laura y Risto besándose, una imagen a la que Risto contestaba con unos emoticonos entre los que había la cara de un bebé.

Y aunque Laura respondiese a su chico con un "Julio, tú y yo", en referencia al hijo del publicista, muchos se pensaron que la pareja podía estar esperando su primer retoño. Algo que, como hemos podido ver, no está dentro de sus planes más inmediatos.