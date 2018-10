Laura Cuevas opina de la relación de Isa Pantoja con Omar Montes

MADRID, 26 (CHANCE)

Coincidiendo con la gala de este jueves de Gran Hermano VIP 6, algunos concursantes de ediciones pasadas del reality se reencontraron en el Bingo Las Vegas, donde pudieron disfrutar de una gran fiesta de lo más especial. Entre los rostros conocidos que no faltaron a la cita pudimos ver a uno de los finalistas de GH 12+1, Alessandro Livi; a la ex pareja y compañera en Gran Hermano 16 de Suso, Raquel Lozano; al ganador de Gran Hermano 10, Iván Madrazo; o Laura Cuevas (GH VIP 3) entre otros.

Durante el encuentro, algunos de los ex concursantes de la casa de Guadalix demostraron que están siguiendo la última edición del concurso VIP y compartieron sus impresones de lo que hemos visto hasta el momento.

La hija del ex capataz de Isabel Pantoja, Laura Cuevas, habló abiertamente de como ha visto el breve paso de Isa Pantoja por el concurso, a quién conoce desde pequeña bien pues ambas han convivido durante muchos años en Cantora, y dio su opinión acerca de del que fuera novio de la hija de la tonadillera, Omar Montes, de quien dice que no le gusta nada y que no pega con Isa, "El saber estar de Isa y la educación de Isa no va con él". Y defiende a la ex de Alberto Isla de las criticas a raíz de su participación en GH VIP, "La comprendo, no veo ninguna crítica hacia ella, es normal por la edad que tiene".

A la tercera en discordia de esta historia de amores y desamores, Techi, Laura tuvo oportunidad de conocerla durante su noviazgo con Kiko Rivera y dice que se mostraba simpática y amable, como todas las novias de Kiko que conoció porque "querían caer bien a todo el mundo".

"No voy a justificar absolutamente nada de lo que ha dicho", decía Raquel sobre los comentarios y actitud se Suso dentro de la casa, pero si que reconoce que no quiere que sea "un machaque y que sufra" y cree que "le va a pasar factura en el trabajo que él tenía".

Por su parte, Alessandro Livi va más allá y se moja acerca de quién quiere que se lleve el maletín de la sexta edición de Gran Hermano VIP: "Quiero que gane Suso, sé que está atravesando momentos malos dentro, pero tiene buen corazón".