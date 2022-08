Las víctimas del Spanair denuncian el bloqueo político a la investigación

Los afectados por el accidente del vuelo JK5022 de Spanair, que se estrelló en el Aeropuerto de Barajas hace hoy 14 años, han recordado este sábado a las 154 víctimas y 18 supervivientes y han pedido que se depuren responsabilidades y han considerado que la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, ha podido cometer prevaricación.

En dos actos simultáneos celebrados la plaza de la Memoria de Las Palmas de Gran Canaria y en el parque Juan Carlos I de Madrid, frente a la placa que recuerda a las víctimas de uno de los accidentes de aviación más graves de la historia de España, supervivientes y familiares de los fallecidos han detallado su lucha desigual contra las autoridades, los investigadores, la justicia y Mapfre, la compañía aseguradora.

En rueda de prensa, la presidenta de la Asociación de Afectados por el JK5022, Pilar Vera, ha destacado que, tras tres años de trabajo, por fin el año pasado, la comisión de investigación del Congreso de los Diputados aprobó su dictamen.

El dictamen, que señala a 18 cargos políticos vinculados al Ministerio de Fomento cuya responsabilidad debía ser investigada por la Fiscalía, fue aprobado por el pleno del Congreso por 219 votos.

Sin embargo, la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, decidió no enviar el dictamen a la Fiscalía General, no sé si por decisión personal para proteger a sus compañeros o por decisión de la Mesa del Congreso, ha denunciado este sábado Vera. Si no pensaba presentar el dictamen, para qué tres años de pantomima?, se ha preguntado.

Tras detallar los incontables problemas y trabas encontrados en el camino, la presidenta de la asociación ha asegurado que, pese al cansancio y el desgaste, resistirá numantinamente en esta lucha por la verdad, la justicia y la reparación.

En España no hay independencia ni judicial ni legislativa; al final es el Ejecutivo el que tiene la sartén por el mango; ellos no han dejado de intentar tapas esto, y nosotros de destaparlo, ha señalado Vera.

Por su parte, el vocal de la Asociación Federico Sosa, en declaraciones a los medios previas al acto en Las Palmas, ha insistido en que lo que ha demostrado el dictamen de la comisión es que el accidente fue un fallo sistémico de la aviación civil en España.

"Es la asociación la que tiene que seguir moviéndose para conseguir justicia y reparación. Hay 18 responsables directos de la tragedia que están en sus casas sin que nadie haya tomado ninguna medida sobre ellos", ha lamentado Sosa, que también ha criticado que no se haya sido "capaz" de declarar el 20 de agosto como día nacional de las víctimas de accidentes aéreos.

Por otro lado, durante la lectura del manifiesto, Federico Sosa ha apuntado que la vía que les queda si el dictamen no llega a la Fiscalía y si no se abren diligencias al respecto es ir por la vía judicial, "con el gasto que ello conlleva".

"Estamos agotados de la desidia de los poderes del Estado. Cada año se hace más duro y doloroso venir a conmemorar los aniversarios", ha señalado Sosa, que ha manifestado que la cadena de fallos que se produjeron aquel día y que causaron el accidente "sigue latente en el sistema".

A juicio de Sosa, habría que preguntarse por qué este tipo de tragedias "son tan molestas" para el sistema político y por qué las víctimas son tan incómodas.

"Estamos luchando por la memoria de los vivos, pero sobre todo por la seguridad de los vivos. No queremos pensar que las víctimas murieron por nada, pero es lo que nos está haciendo creer el sistema", ha indicado Sosa.