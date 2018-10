Las tendencias que no te puedes perder este otoño

MADRID, 16 (CHANCE)

Aunque se han resistido algunas semanas, las temperaturas bajas han llegado para quedarse este otoño, lo que puede hacer que nos encontremos con un armario lleno de vestidos de verano y ropa de entretiempo, pero sin la adecuada para no pasar frío.

Para que el cambio de estación no te pille por sorpresa, en CHANCE te damos algunas claves que te van a facilitar tener colgadas de las perchas de tu armario pantalones largos, chaquetas, jerséis o abrigos y todas las prendas que son tendencia en esta nueva temporada otoño-invierno.

ANIMAL PRINT

No hay ninguna duda de que la revolución de los escaparates esta temporada ha sido el 'animal print'. Esta tendencia, que se basa en llevar estampado animal en cualquier prenda que te puedas imaginar, ha inundado las tiendas. Aunque el leopardo es el predominante, otros como el de serpiente, vaca y cebra están cada vez más presentes en 'bikers', zapatos, bolsos o tops lenceros.

BOTAS MILITARES

El estilo militar va a seguir pisando fuerte esta temporada, y, de esta manera, las 'combat boots' son la tendencia indispensable para este otoño. Se trata de un básico atemporal de carácter más casual e informal pensado para situaciones muy distintas que se puede combinar con un vestido los días de sol y también se puede convertir en tu mayor aliado los días de lluvia.Así, las hay para todos los gustos y estilos, y vas a poder encontrar una gran variedad en casi todas las marcas.

LENTEJUELAS DE DÍA

No hace falta que esperes a que llegue la Navidad y las celebraciones para incorporar lentejuelas en tus looks. Reciclar las lentejuelas durante el resto del año se ha convertido en un imprescindible para ir a trabajar, salir a cenar o incluso eventos más informales.Con anterioridad, las prendas con brillo se limitaban a la noche y ahora, combinándolos con algún básico, se incluyen también en los looks de día.

COLOR CAFÉ

COLOR CAFÉ

El 'color' de pelo más buscado esta temporada es el 'cold brew', también llamado café frío. No se trata de un color en sí mismo, sino que tiene la inspiración de tonos dorados y castaños que reflejan la combinación de colores de esta bebida caliente.Esta gama de tonos se ajusta a cualquier tipo de melena y textura, y podrás adaptarla a tu gusto, desde matices más dorados a más rojizos.