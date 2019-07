Las temperaturas rozarán los 40ºC en el sur y un frente dejará lluvias débiles en Galicia y el Cantábrico

Un nuevo episodio de calor que se extenderá hasta mediados de la próxima semana elevará las temperaturas hasta los 40 grados centígrados (ºC) e incluso rozarán los 42ºC en buena parte de la Península y en particular en el valle del Ebro, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La portavoz de la AEMET, Delia Gutiérrez, ha informado a Europa Press de que este fin de semana se activarán numerosos avisos de riesgo y riesgo importante por calor ya que comenzará un episodio que durará hasta la primera mitad de la semana.

"De momento no se dan las circunstancias para considerarlo ola de calor, sino un episodio de calor ya que será duradero y extenso, pero para que sea ola de calor hace falta que sea suficientemente intenso", ha comentado.

El fin de semana se activarán los avisos por calor, que serán naranjas en el valle del alto Guadalquivir, donde se alcanzarán 40ºC. Durante el episodio la anomalía de temperaturas máximas será de 3 a 5 grados centígrados en el valle del Guadalquivir, Guadiana, Tajo y Ebro, aunque la anomalía será de hasta 10 grados centígrados por encima de los valores normales en el valle del Ebro, y que el episodio afectará más al noreste.

Gutiérrez ha indicado que en la ola de calor del mes de junio el suroeste peninsular quedó al margen, pero en este caso, el suroeste también estará afectado por el episodio de calor, aunque la anomalía allí será más intensa. "Se pueden superar un poco los 40ºC pero parece, de momento que no se superarán los 42ºC, aunque en los últimos días del episodio no se descarta que se rocen lo 42ºC, que motivarían el aviso rojo, de riesgo extremo, pero, en todo caso, no será el fin de semana", ha precisado.

En cuanto a las precipitaciones, ha indicado que un frente rozará el norte de la Península y dejará lluvias que se concentrarán en Galicia y Asturias y las nubes de evolución pueden dejar chubascos en la cordillera cantábrica, en Pirineos, el sistema Ibérico y zonas montañosas del este peninsular.

En general, ha resumido que las temperaturas serán altas y las precipitaciones quedarán limitadas al cantábrico y el episodio se extenderá a la primera mitad de la próxima semana, aunque de cara a la segunda mitad se espera la llegada de un frente desde el Atlántico con una masa de aire más fresca e inestable podría refrescar la segunda mitad de la semana.

ALTAS TEMPERATURAS

Sobre el fin de semana, la portavoz ha precisado que las máximas superarán los 40 grados centígrados en el valle del Ebro y Pirineos, en el valle del Tajo, en la zona alta del valle del Guadalquivir y puntualmente en el valle del Guadiana.

También, de manera bastante generalizada, se situarán en torno a 38 grados centígrados en el centro y suroeste de la Península, en el centro y sur, salvo en las costas; se situarán en el entorno de los 36ºC en la meseta norte y en Baleares.

En la franja de Galicia y el Cantábrico los valores apenas llegarán a 30ºC en general y en la costa mediterránea, por debajo de los 35ºC. En cuanto a Canarias, Gutiérrez ha explicado que quedará al margen de la situación y, aunque la semana en su conjunto será cálida, en Canarias la semana será más fresca de lo normal y las máximas el domingo estarán en torno a 30ºC.