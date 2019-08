Los videos en las redes sociales los carga el diablo. Es lo que debe estar pensando a esta hora la miembro del jurado del programa MasterChef, Samantha Vallejo-Nágera, que ha sido el centro de las críticas este lunes en Instagram. Ha sido a raíz del vídeo en el que aparece la popular chef haciendo sentadillas con dos niños pequeños en cada uno de sus brazos que le servían como pesas. Uno de los niños lloraba de manera desconsolada.

La grabación ha dolido a buena parte de sus seguidores, que empatizaban con el sufrimiento del menor: “¿Por qué haces sufrir a un niño? Él no quiere, ¿no eres capaz de ver eso? He cambiado de opinión sobre ti", afirma uno de ellos. Otros incluso han acusado de maltratadora a la miembro del jurado del programa que se emite en TVE: "Maltratadora, ¿no ves sufrir a los niños? Coge piedras que pesen lo mismo” o “para un vídeo con un par de likes tener un niño llorando la verdad es que deja mucho desear de ti.”

Incluso hay quienes se preguntan dónde está la ley de protección del menor, que prohíbe las publicaciones de este tipo de grabaciones. No obstante, no todo han sido críticas para la cocinera, que en unas semanas participará en ‘MasterChef Celebrity 4’: "No creo que haya que llegar al extremo de llamarla maltratadora, es más pienso que no le está haciendo daño... Da la sensación que llora por otra cosa”, comenta una usuaria.

Vallejo-Nágera saltó a la fama hace unos años gracias a MasterChef. Desde hace más de dos décadas, dirige su propia empresa 'Catering Samantha de España'. Amante del deporte, la gastronomía y de la lectura, es madre de cuatro hijos que tuvo con su marido, el enólogo Pedro Aznar Escudero: Cloe, Pedro, Roscón y Diego. Uno de los momentos más importantes de su vida personal llegaría con el nacimiento de uno de sus retoños. se trata de Roscón, que nació con Síndrome de Down. Fue el primer niño con este trastorno genético que posó para el catálogo de la nueva colección de Zara.