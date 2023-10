Las primeras galaxias del universo no eran tan masivas parecían al principio con el James Webb

En las primeras imágenes del telescopio espacial James Webb (JWST) de las primeras galaxias del universo, éstas parecían demasiado brillantes, masivas y maduras para haberse formado tan poco después del Big Bang. Ahora nuevas simulaciones apuntan a que es probable que estas galaxias no sean tan masivas, según publican los investigadores en 'The Astrophysical Journal Letters'.

Cuando los científicos vieron las primeras imágenes de las primeras galaxias del Universo obtenidas por el James Webb quedaron sorprendidos. Las jóvenes galaxias parecían demasiado brillantes, masivas y maduras para haberse formado tan poco tiempo después del Big Bang, como si un bebé se convirtiera en adulto en tan sólo un par de años.

El asombroso descubrimiento llevó a algunos físicos a cuestionar el modelo estándar de la cosmología y a preguntarse si no habría que ponerlo patas arriba.

Gracias a nuevas simulaciones, un equipo de astrofísicos dirigido por la Universidad Northwestern (Estados Unidos) ha descubierto que, después de todo, es probable que estas galaxias no sean tan masivas. Aunque el brillo de una galaxia suele venir determinado por su masa, los nuevos descubrimientos sugieren que las galaxias menos masivas pueden brillar con la misma intensidad debido a explosiones irregulares y brillantes de formación estelar.

Este hallazgo no sólo explica por qué las galaxias jóvenes parecen engañosamente masivas, sino que también encaja en el modelo estándar de la cosmología.

"El descubrimiento de estas galaxias fue una gran sorpresa porque eran mucho más brillantes de lo previsto --explica Claude-André Faucher-Giguère, de Northwestern y autor principal del estudio--. Normalmente, una galaxia es brillante porque es grande, pero como estas galaxias se formaron en el amanecer cósmico, no ha transcurrido suficiente tiempo desde el Big Bang. ¿Cómo pudieron estas galaxias masivas formarse tan rápidamente? Nuestras simulaciones muestran que las galaxias no tienen problemas para formar este brillo en el amanecer cósmico".

Guochao Sun, que dirigió el estudio, explica que "la clave está en reproducir una cantidad suficiente de luz en un sistema en poco tiempo. Eso puede ocurrir porque el sistema sea realmente masivo o porque tenga la capacidad de producir mucha luz rápidamente --prosigue--. En este último caso, no es necesario que el sistema sea tan masivo. Si la formación estelar se produce en ráfagas, emitirá destellos de luz. Por eso vemos varias galaxias muy brillantes".

El amanecer cósmico, un periodo que duró desde unos 100 millones de años hasta 1.000 millones de años después del Big Bang, está marcado por la formación de las primeras estrellas y galaxias del universo. Antes de que el JWST se lanzara al espacio, los astrónomos sabían muy poco sobre este antiguo periodo de tiempo.

"El JWST nos ha aportado muchos conocimientos sobre el amanecer cósmico --afirma Sun, becaria postdoctoral del CIERA en Northwestern--. Antes del JWST, la mayor parte de nuestros conocimientos sobre el universo primitivo eran especulaciones basadas en datos procedentes de muy pocas fuentes. Con el enorme aumento de la potencia de observación, podemos ver detalles físicos sobre las galaxias y utilizar esa sólida evidencia observacional para estudiar la física y entender lo que está sucediendo".

En el nuevo estudio, Sun, Faucher-Giguère, que es profesor asociado de Física y Astronomía en el Weinberg College of Arts and Sciences de Northwestern y miembro del Center for Interdisciplinary Exploration and Research in Astrophysics(CIERA), y su equipo utilizaron simulaciones informáticas avanzadas para modelizar cómo se formaron las galaxias justo después del Big Bang.

Las simulaciones produjeron galaxias del amanecer cósmico tan brillantes como las observadas por el JWST. Las simulaciones forman parte del proyecto Feedback of Relativistic Environments (FIRE), cofundado por Faucher-Giguère con colaboradores del Instituto de Tecnología de California, la Universidad de Princeton y la Universidad de California en San Diego. El nuevo estudio incluye colaboradores del Centro de Astrofísica Computacional del Instituto Flatiron, el Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad de California en Davis.

Las simulaciones FIRE combinan teoría astrofísica y algoritmos avanzados para modelizar la formación de galaxias. Los modelos permiten a los investigadores estudiar cómo se forman, crecen y cambian de forma las galaxias, teniendo en cuenta la energía, la masa, el momento y los elementos químicos que devuelven las estrellas.

Cuando Sun, Faucher-Giguère y su equipo realizaron las simulaciones para modelizar las primeras galaxias formadas en el amanecer cósmico, descubrieron que las estrellas se formaban en ráfagas, un concepto conocido como "formación estelar en ráfagas".

En galaxias masivas como la Vía Láctea, las estrellas se forman a un ritmo constante y su número aumenta gradualmente con el tiempo. Pero la llamada formación estelar en ráfagas se produce cuando las estrellas se forman siguiendo un patrón alterno: muchas estrellas a la vez, seguidas de millones de años de muy pocas estrellas nuevas y, a continuación, muchas estrellas de nuevo.

"La formación estelar explosiva es especialmente común en galaxias de baja masa --explica Faucher-Giguère--. Los detalles de por qué ocurre esto son todavía objeto de investigación. Pero lo que creemos que ocurre es que se forma una ráfaga de estrellas y, unos millones de años después, esas estrellas explotan como supernovas".

Según indica, "el gas es expulsado y vuelve a caer para formar nuevas estrellas, impulsando el ciclo de formación estelar, pero cuando las galaxias son lo suficientemente masivas, su gravedad es mucho mayor. Cuando las supernovas explotan, no tienen fuerza suficiente para expulsar el gas del sistema. La gravedad mantiene la galaxia unida y la lleva a un estado estacionario", añade.

Las simulaciones también fueron capaces de producir la misma abundancia de galaxias brillantes que reveló el JWST. En otras palabras, el número de galaxias brillantes predicho por las simulaciones coincide con el número de galaxias brillantes observadas.

Aunque otros astrofísicos han planteado la hipótesis de que la formación estelar explosiva podría ser responsable del brillo inusual de las galaxias en el amanecer cósmico, los investigadores de Northwestern son los primeros en utilizar simulaciones informáticas detalladas para demostrar que es posible. Y pudieron hacerlo sin añadir nuevos factores que no se ajustan a nuestro modelo estándar del universo.

"La mayor parte de la luz de una galaxia procede de las estrellas más masivas --explica Faucher-Giguère--. Como las estrellas más masivas arden a mayor velocidad, tienen una vida más corta. Agotan rápidamente su combustible en reacciones nucleares. Así pues, el brillo de una galaxia está más directamente relacionado con cuántas estrellas se han formado en los últimos millones de años que con la masa de la galaxia en su conjunto".