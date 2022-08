Las piedras de más de 6 siglos de antigüedad que advierten del peligro de las sequías: "Si me ves, llorarás"

La falta de precipitaciones está dejando numerosos problemas en España. Tanto es así que las principales producciones de alimentos, como el arroz o la uva o están paradas porque no se ha podido sembrar ni una solo semilla o no están llegando al punto de maduración correcto. Los embalses están en niveles muy preocupantes,donde algunos ya se encuentran totalmente secos. Otro elemento acuático que preocupa son los niveles de agua de los ríos españoles. En los últimos días, se estima que más del 40% de los ríos españoles se encuentran en niveles de sequía.

Pero el calor y las sequías no solo ocurre en España y no solo les preocupa a los españoles. En Alemania también hay varios problemas con las sequías, siendo así uno de los países del continente europeo en tener niveles serios de la altura de sus ríos. Tanto es así que han salido a la luz numerosas piedras con diversas inscripciones extrañas que alertan de “un peligro”. Se les conocen como ‘hungerstein’, que en español significa ‘piedras del hambre’. Se tratan de piedras o pedruscos que se colocaron algunos siglos atrás para indicar el nivel del agua en los ríos.









Las primeras en aparecer han sido en los dos ríos más importantes de Alemania. El río Elba y el Rin han amanecido hace unos días con estas famosas ‘piedras del hambre’ en las que muchas datan de 1616 o de 1630. Pero hay algunas que son más antiguas, que proceden de 1417 o 1473. Años más tarde, los alemanes, que son los principales creadores de estas inscripciones, utilizaron otros medios para especificar hasta dónde llegó el nivel de los ríos. Como en uno de los muros de un edificio en este país, donde está colocadas una serie de tablillas de porcelana en el que se detallan los años en los que estuvo más alto el nivel del agua.

Unas inscripciones que tratan de concienciar

Las ‘piedras del hambre’ no solo indican la fecha en la que llegó el nivel del agua en los años en los que se detallan. Hay muchas que tienen mensajes para intentar concienciara las personas sobre la administración del agua o, ahora, del calentamiento global. Las más famosas y antiguas dicen “Si me ves, llora”, lo que indica que el río se ha secado drásticamente. Otros mensajes que aparecen son: “Quien me vio, lloró. El que me vea llorará”, “La vida volverá a florecer una vez que esta piedra desaparezca” y “Cuando vuelvas a ver esta piedra, llorarás, tan profunda era el agua en 1417”.









Estas piedras se han convertido en los últimos años en una herramienta de comunicación para las ONGs con motivos medioambientales. Greenpeace ha sido la última en colocar una ‘piedra del hambre’. Fue en agosto de 2018 y en ella se podía leer “Si me ves que la crisis climática ha llegado”. Además, estas piedras no solo se encuentran en Alemania. También se han visto algunas en República Checa. Esto se debe a que el país checo estuvo bajo el dominio alemán durante años. En España no se han visto ninguna, aunque en los embalses o ríos hay colocados barómetros para calcular el descenso del nivel del agua.