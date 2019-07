Las personas que asisten a eventos de detección de cáncer de piel toman más precauciones contra el sol,según un estudio

Los investigadores del Centro de Cáncer de la Universidad George Washington (GW) han demostrado que las personas que asisten a eventos de detección de cáncer de piel tienen más probabilidades de tomar precauciones frente al sol, y han destacado la necesidad de impulsar programas de prevención de cáncer de piel.

El estudio, publicado en el 'Journal of Drugs in Dermatology', sugiere que las personas que normalmente no asisten a las pruebas de detección gratuitas de cáncer de piel pueden tener mayores brechas en el conocimiento y el comportamiento de protección solar. La investigación fue realizada a través de una encuesta administrada al azar en seis ubicaciones en Washington, DC, y para los asistentes a un evento gratuito de detección de cáncer de piel en GW, un equipo dirigido por Emily Murphy, investigadora del Departamento de Dermatología de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de GW.

La encuesta demostró que los encuestados del grupo de detección tenían una probabilidad significativamente mayor de usar siempre protector solar y tomar precauciones frente a la radiación solar. Además, los participantes blancos tenían más probabilidades de usar crema solar y ropa para protegerse del sol que los participantes que no eran blancos. Los pacientes mayores de 61 años tenían más probabilidades de buscar siempre la sombra y usar ropa para protegerse del sol que los menores de 31 años.

"Estos hallazgos resaltan la importancia de adaptar eventos de detección de cáncer de piel gratuitos para poblaciones no blancas y jóvenes. Si bien los eventos gratuitos de detección son importantes, también tenemos que pensar en soluciones integrales basadas en la comunidad que alcancen poblaciones demográficas más amplias que las evaluaciones de cáncer de piel, solo" ha expresado Adam Friedman, autor principal del estudio.

"Tenemos que abordar el mito de que el cáncer de piel solo afecta a las personas de piel clara. El cáncer de piel no discrimina y, por lo tanto, debemos fomentar las prácticas de protección solar entre todas las personas", ha añadido.