Las personas con diabetes tienen más riesgo de sufrir una fractura ósea, según ha puesto de manifiesto un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Sheffield (Reino Unido), en colaboración con científicos del Sutter Health (Estados Unidos).

Los resultados, revelados durante la Semana de la Conciencia de la Diabetes y publicados en la revista 'Bone', han evidenciado que las personas con diabetes tipo 1 tienen un mayor riesgo que las personas con diabetes tipo 2, si bien el uso de insulina y el tiempo que alguien ha vivido con la afección aumentaron aún más el riesgo para los diabéticos tipo 2.

"La diabetes puede causar una serie de complicaciones bien conocidas, como problemas renales, pérdida de la vista, problemas con los pies y daño a los nervios. Sin embargo, hasta ahora muchas personas con diabetes y sus médicos desconocen que también corren un mayor riesgo de fracturas óseas", han señalado los científicos.

Hay dos tipos principales, tipo 1, cuando su cuerpo no puede producir insulina en absoluto, y tipo 2, cuando la insulina que produce su cuerpo no puede funcionar de manera efectiva o no puede producir suficiente. En este sentido, los investigadores han insistido en la necesidad de que los médicos evalúen el riesgo de fractura en los pacientes con diabetes y valoren tratamientos para reducir este riesgo.

"Esperamos que al crear conciencia sobre el mayor riesgo que enfrentan las personas con diabetes, la densidad ósea y la fortaleza ósea se conviertan en algo que los médicos evalúen de manera rutinaria en los pacientes, de la misma manera que lo hacen actualmente para otras complicaciones bien conocidas", han zanjado.