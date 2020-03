Las peluquerías piden a Sánchez que rectifique y en Madrid no abrirán

Peluquerías agrupadas en varias organizaciones han pedido al Gobierno que rectifique la orden por la que pueden mantener abiertos sus establecimientos bajo el objetivo de ayudar a personas mayores, una decisión que la Comunidad de Madrid no cumplirá para proteger a sus profesionales, según ha anunciado su presidenta este domingo.

La decisión de incluir entre los negocios que permanecerán abiertos pese al estado de alarma las peluquerías y las tintorerías, que ha sorprendido a muchos ciudadanos, se explica según fuentes del Gobierno por razones de higiene y apoyo a la dependencia, y por la intención de alterar solo lo mínimo posible la vida de la gente.

Así, el Gobierno ha atendido al hecho de que las peluquerías se han convertido para muchas personas mayores en parte fundamental de su aseo, ya que no pueden lavarse la cabeza, así como una rutina de su vida cotidiana, que se pretende alterar solo lo imprescindible para frenar la expansión del virus, han señalado las fuentes ante las críticas a esta decisión.

Pero el Consejo Nacional de Empresarios de Peluquería y Estética (Conepe) ha argumentado en un comunicado que la salud pública y la seguridad deben primar en este caso, por lo que precisamente las razones para su petición al Ejecutivo son asegurar la protección y seguridad de los peluqueros como de las personas mayores.

El secretario jurídico de Conepe, Antonio Jaumandreu, ha afirmado que "resulta imposible mantener la distancia de seguridad de al menos un metro de distancia recomendada por el Ministerio de Sanidad".

Sin perjuicio, ha dicho Jaumandreu, de que con carácter voluntario y el debido control sanitario por parte del Ministerio de Sanidad se puedan establecer determinados puntos para atender a personas con necesidades muy concretas.

En contra del criterio del Gobierno, la Comunidad de Madrid cerrará desde este lunes las peluquerías y barberías para "proteger" a sus profesionales, que trabajan "piel con piel" con los clientes.

Así lo ha anunciado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una entrevista en Telemadrid, en la que ha asegurado no entender que los profesionales de este sector tan numeroso en Madrid tengan que estar abiertos.

"Tengo que protegerlos por encima de todo. Nuestros mayores y otras personas que necesiten el servicio de peluquería prefiero que tengan el pelo sucio y que estén sanos", ha añadido la presidenta madrileña.

También la confederación empresarial de comercio vasca, Euskomer, y la federación vasca de empresas de imagen personal han pedido que las peluquerías se incluyan entre los negocios que deben suspender su actividad para contener la expansión del coronavirus, aunque han apuntado la posibilidad de crear unos "servicios mínimos consensuados" para quienes lo necesiten y con "seguridad sanitaria".

Ambas organizaciones vascas han considerado que hay una "grave incoherencia entre las medidas antipropagación propuestas por las autoridades sanitarias", como la necesidad de mantener una distancia de seguridad, y el tener que mantener abiertas sus empresas.

También el sector peluquero de Navarra ha tildado de "incongruencia muy gorda" la decisión del Gobierno

"El señor Sánchez se ha pillado los dedos él solo, porque no se puede ser un artículo de lujo y de primera necesidad al mismo tiempo. No puede ser que se nos considere un artículo de lujo, con IVA al 21 % y al mismo tiempo de primera necesidad. ¿En qué quedamos?", se ha preguntado Cristina Aguirre, coordinadora de la Plataforma de Peluqueros Unidos de Navarra.

Asimismo, el Gremio de Peluqueros de Pime Mallorca (Grepels Gapb) ha manifestado su disconformidad con la decisión del Gobierno y ha pedido que se cierren estos establecimientos durante la crisis sanitaria y solo atiendan a discapacitados y personas con problemas de movilidad, bajo petición.

Desde A Coruña se ha hecho viral en las redes sociales un vídeo de una peluquera coruñesa que se pregunta: "¿Cómo guardo un metro de distancia para cortar el pelo?".

"¡Que me expliquen cómo guardo un metro de distancia para secar el pelo y cómo guardo las medidas de higiene! No hay geles, no hay mascarillas. ¿Cómo hago para no exponer a mis clientes?", reitera esta autónoma enfadada que ha conseguido en apenas quince horas más de 200.000 visualizaciones en Facebook. EFE