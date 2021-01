Las otras víctimas del coronavirus: "Han tardado diez meses en operarme de un tumor maligno en el riñón"

El incremento de la curva de contagios por coronavirus en plena tercera ola ha obligado a muchos hospitales a reprogramar operaciones quirúrgicas no urgentes y no prioritarias hasta en ocho comunidades.

Fuentes sanitarias consultadas por COPE, como es el doctor Jacobo Cabañas, presidente de la Sociedad Española de Oncología Quirúrgica, explica qué supone ese aumento de casos de pacientes covid. "Disminuye el número de camas disponibles para hospitalización de la cirugía programada. Es imprescindible que el paciente tenga una cama para el post operatorio. En algunos casos, para las intervenciones más graves, esa cama debe estar en la zona de UVI o de UCI”, señala.

De nuevo, la tormenta epidemiológica vuelve a poner contra las cuerdas a los centros hospitalarios. El doctor Cabañas califica la situación actual de “repunte de los casos” y afirma que “está aumentando de forma importante la hospitalización convencional y la ocupación de camas de UVI. "Estamos en cifras superiores a las del pico de la segunda ola”, alerta. La incertidumbre vuelve a reinar, porque el sentimiento generalizado en los hospitales es de desconcierto ante la situación. "No se sabe muy bien si la situación puede empeorar”, señala.

¿Cómo se realizan las listas de selección para ser operado?

La escalada inminente de la tercera ola trae consigo una fuerte presión asistencial. Todos los esfuerzos se focalizan en el constante aumento de pacientes covid, lo que obliga a tomar medidas con el fin de ganar camas. El doctor Xavier Borràs, director médico del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, declara a COPE que siguen dos criterios a la hora de reprogramar las operaciones. El primer criterio en las lista de selección es “la necesidad de intensivos” y el segundo, “que el paciente no tenga un problema grave porque no lo podamos operar". Hay excepciones: los pacientes oncológicos, la cirugía cardiaca urgente, cirugía coronaria o con problemas graves no se aplazan. En resumen, el objetivo y lo que tratan los sanitarios es de no ocupar camas.

Los pacientes que se encuentran en esta situación califican el proceso de “agónico” y “desesperante”. Sara, con 27 años, ha visto canceladas sus consultas hasta en tres ocasiones. Ella sufre de migraña crónica y cada tres meses necesita infiltraciones de bótox en la frente para aliviar y disminuir la frecuencia de estas migrañas. Sara dice que “es un problema que dificulta el día a día" y condiciona su vida. "El año pasado vi cancelada y pospuesta mi consulta dos meses y medio, con todo lo que eso conlleva: un aumento de dolor, más frecuencia, a veces no podía levantarme de la cama”, explica.

Cio Lerma, catalana y con 47 años,ha vivido muy de cerca este problema. Hasta hace unas semanas esperaba con muy pocas esperanzas una operación de riñón urgente, ya que tiene un tumor maligno, que veía peligrar por falta de camas de UCI. "Tú ves por la tele que las UCIS se están colapsando y que tu fecha se acerca y no llegas al día”, señala. Cio ha sido operada y tiene buen pronóstico, aunque el recorrido ha sido duro. "En marzo se produjo el confinamiento y me anularon pruebas y visitas, que pasaron al mes de junio. En junio me anularon las pruebas y me dijeron que si en septiembre no me las habían hecho aún que reclamara. En septiembre las pruebas no estaban y en el hospital me comentaron que no me las iban a hacer porque sólo atendían casos urgentes”.

Ahora nos enfrentamos a la tercera ola de esta pandemia y por desgracia, las enfermedades que nada tienen que ver con el coronavirus, siguen existiendo y necesitando de los recursos sanitarios.