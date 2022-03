Las mujeres inversoras tienen una menor confianza y nivel de ingresos que los hombres, según un estudio

Las mujeres españolas cuentan con una menor confianza a la hora de invertir y un menor nivel de ingresos que los hombres, lo que hace que muchas no se atrevan a dar el paso, según estudios a los que ha tenido acceso Europa Press.

BNY Mellon Investment Management revela en un informe reciente que en España, solo el 23% de las mujeres se siente cómoda invirtiendo parte de su dinero, cinco puntos porcentuales menos que la cifra a nivel global, que también es baja.

Un estudio elaborado por N26 y publicado recientemente apunta también a esa diferencia de confianza entre las mujeres inversoras y los hombres: si bien dos tercios de las inversoras españolas se sienten seguras a la hora de tomar decisiones en este ámbito, solo un 30% se siente conocedora de las inversiones.

La brecha es especialmente visible entre las jóvenes de 18 a 24 años, donde el 75% se siente segura pero solo el 31% se siente conocedora, mientras que el 79% de los hombres se sienten más seguros que las mujeres y el 39% se considera bien informado.

La falta de confianza tiene su coste: BNY Mellon IM estima que si las mujeres españolas invirtieran al mismo ritmo de los hombres, habría al menos 41.000 millones de dólares (37.395 millones de euros) más en activos gestionados por inversores privados a día de hoy.

Para fomentar la inversión femenina, BNY Mellon IM considera que la industria debe superar tres grandes barreras: la crisis de confianza, el obstáculo de la renta y la percepción de que invertir es una actividad de alto riesgo.

El informe de esta entidad señala además que el 45% de las encuestadas a nivel mundial y un 32% de las españolas cree que invertir en Bolsa es demasiado arriesgado, en tanto que solo el 9% dice tener una tolerancia al riesgo alto o muy alto, porcentaje que en España es del 6%.

El director de estudios y estadísticas del Observatorio Inverco, José Luis Manrique, ha señalado en un comentario a Europa Press que según el último Barómetro del Ahorro, el perfil de la mujer ahorradora en España es más conservador que en el caso del hombre.

"Apenas el 4% de las mujeres afirman tener un perfil dinámico, entendiendo como tal 'querer rentabilidades altas y estar dispuesto/a a asumir pérdidas importantes a corto plazo'. Este porcentaje es superior en el caso del ahorrador hombre, con un 11% del total definiéndose como dinámico", ha destacado.

Manrique ha añadido que si bien estos porcentajes siguen siendo bajos, "se ha observado en los últimos años un incremento del porcentaje de inversores que se definen como dinámicos". En el Barómetro del Ahorro de 2017, solo un 3% de las mujeres afirmaba tener un perfil dinámico.

Un estudio reciente de la plataforma de inversión eToro revela que el 34% de las inversoras asegura que tiene un horizonte temporal para sus inversiones de entre uno y cinco años y que el 22% invierte para tener seguridad a largo plazo.

Ese sesgo conservador podría deberse a que estas "no pueden permitirse perder el dinero de la inversión porque son financieramente responsables del cuidado de menores o adultos", según señaló el 74% de las encuestadas por BNY Mellon IM.

El mismo informe revela que solo el 16% se siente capaz de invertir su dinero, mientras que el 43% cree que invertir es algo para el futuro y no algo que deba hacer en esta etapa de su vida.

Pese al deseo de seguridad, algunas de las mujeres encuestadas no desechan la idea de invertir en activos de riesgo como las criptomonedas: el 43% de las encuestadas por la plataforma invierte en ellos, una preferencia que continuará en los próximos meses, según eToro.

"Creo que es hora de ayudar a las personas a entender que las mujeres valemos por nosotras mismas y nuestras capacidades", ha señalado la directora regional de eToro para Iberia y Latinoamérica, Tali Salomon, en un comentario a Europa Press.

NECESIDAD DE REFERENTES

El informe de N26 revela que el 27% de las encuestadas se sentiría más motivada para invertir si otras mujeres hablasen más abiertamente sobre inversiones, en tanto que una de cada cuatro desearía también que hubiera más mujeres inversoras.

Coincide Salomon: "Tener referentes femeninos que demuestren que es posible disfrutar y tener éxito en el mundo financiero hará que las mujeres jóvenes pueden sentirse más confiadas para elegir ese camino si es que sienten que es de su interés".

La necesidad de referentes es esencial en un sector muy masculinizado, según han señalado las profesionales del sector.

"He tenido la suerte de tener jefas que han confiado en mí, me han dado responsabilidades y me han apoyado en mi desarrollo profesional. Eran conscientes de las dificultades para las mujeres de hacerse valer en este entorno y por eso me ayudaron a allanar el camino", ha señalado la responsable de la investigación IR en la gestora francesa La Financière de l'Echiquier, Coline Pavot, en un comentario a Europa Press.

Pavot cree que ese apoyo es "inestimable" y que es lo que le ha conseguido llegar hasta donde está ahora.

La responsable de inversión de impacto en Portocolom, Ana Guzmán, ha incidido en una entrevista con Europa Press en la necesidad de las cuotas en los puestos directivos.

"Creo que es muy importante que se hagan cuotas. En el consejo es importantísimo, pero para mí la clave son los puestos directivos de cargos intermedios. Eso es esencial", ha recalcado.

Guzmán opina que "lo que no conoces, no lo puedes apreciar" y si en un consejo de administración no se sienta nunca alguien diferente, "nunca se va a saber el valor que aporta".

"Mi percepción es que en los últimos años estamos viendo un claro compromiso por parte de las empresas para alcanzar una representación femenina significativa en puestos directivos, el compromiso de reducir a cero la brecha salarial o la incorporación de un mayor número de mujeres en sectores históricamente 'masculinizados', lo cual es un gran avance para alcanzar ese cambio necesario en el mercado laboral", ha añadido la gestora de carteras discrecionales de Welzia Management, Ana González.

CARRERA EN LA GESTIÓN DE ACTIVOS

Pavot ha explicado en un comentario a Europa Press que el sector financiero es históricamente "muy masculino", por lo que las mujeres tienen que hacer mayores esfuerzos para integrarse y adaptarse.

Una excepción son los puestos relacionados con la inversión sostenible: "Las profesiones relacionadas con inversión sostenible atraen más perfiles femeninos. Estas cuestiones, percibidas como marginales y difíciles de consagrar, fueron confiadas a mujeres que se esforzaron por desarrollarlas y ahora se han convertido en expertas".

No obstante, la analista senior de mercados emergentes en Federated Hermes, Yasmin Chowdhury, cree que se está produciendo un cambio cultural en el sector, que ha empezado a abordar los problemas que subyacen a la baja participación femenina, especialmente en los niveles más altos.

"Con el tiempo, las mujeres de este sector podrán disfrutar de oportunidades profesionales, ascensos, satisfacción y, a su vez, carreras igual de largas que las de sus homólogos masculinos. La perspectiva de ver más mujeres que sirven de inspiración y tienen éxito en la cima es muy emocionante", ha señalado.

Por su parte, la gerente de carteras de Muzinich & Co, Tatjana Greil-Castro, cree que la industria de la gestión de activos puede ofrecer oportunidades laborales "interesantes y gratificantes" a las mujeres, ya que las funciones requieren no solo profundidad, sino también amplitud de conocimientos y habilidades multitarea.