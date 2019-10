Las mujeres embarazadas con cardiopatía congénita no tratada tienen un mayor riesgo de muerte o de eventos cardiacos, según ha puesto de manifiesto un estudio llevado a cabo por investigadores estadounidenses y que ha sido publicado en el 'Journal of the American College of Cardiology: Heart Failure'.

Para alcanzar esta conclusión, los investigadores analizaron 5.739 mujeres embarazadas de 53 países, de las cuales 3.295 tenían una cardiopatía congénita y 1.059 sin corregir. El 41,4 por ciento de todas ellas vivían en países en vías de desarrollo.

Los expertos comprobaron que aquellas que no se habían operado de la cardiopatía congénita tenían un 0,7 por ciento más de riesgo de mortalidad, un 8,7 por ciento de insuficiencia cardiaca, un 33,5 por ciento de padecer una anomalía vascular y un 10 por ciento de hipertensión pulmonar, en comparación con aquellas que antes de quedarse embarazadas habían corregido este problema.

Asimismo, las mujeres que vivían en un país en vías de desarrollo tenían también más probabilidades de sufrir una insuficiencia cardiaca y problemas de salud tanto ellas como sus hijos, con una tasa tres veces mayor, respecto a las que vivían en países desarrollados, de ingresos hospitalarios y crecimiento intrauterino lento.