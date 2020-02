Las monturas de las gafas piden terreno como complemento de moda

MADRID, 4 (CHANCE)

Ya sean de vista o de sol, las gafas se han convertido en un complemento imprescindible de muchos de nuestros looks. Y es que las gafas han evolucionado de tal manera que no son solo una forma de mejorar nuestra salud y visión, sino nuestra apariencia, sin embargo seguimos sin darle todavía la importancia que merecen.

Según un informe del EAE Business School, un consumidor normal gastaría una media de 429 euros en ropa al año entre calzado, camisetas y pantalones... sin embargo no le damos la misma importancia a nuestros ojos y a pesar de que nuestro rostro es la zona de nuestro cuerpo que más exponemos no hacemos la misma inversión en montura de gafas.

Conscientes de esta realidad, las principales empresas fabricantes de monturas de marca han organizado el primer congreso de España con el objetivo de formar a los ópticos para vender mejor la moda en sus establecimientos sanitarios, bajo el nombre 'Fórum de gafas, moda y negocio'. Los ponentes ofrecerán conferencias de moda, visual merchandising, asesoría a la imagen y técnicas de venta para un mercado con un gran potencial de crecimiento.

Defendiendo las gafas como un complemento de moda que acompaña nuestros outfits, además de aportar salud visual, Pedro Rubio, presidente de AEO explica: "Existe una clara oportunidad de hacer comprender al ciudadano que además de salud, en su rostro llevan moda. Las empresas fabricantes de montura lanzan colecciones anuales para que este equipamiento sanitario sea moderno, estético y un complemento de moda, que, de verdad, apetezca llevar".

En España, en el año 2017 se vendieron más de medio millón más de monturas. Una cifra poco significativa si tenemos en cuenta que más de la mitad de la población requiere compensación óptica. Y es que, por lo general, no gastamos en gafas graduadas lo que podemos gastar en cualquier otro complemento de moda, a pesar de que nuestro rostro es nuestra carta de presentación. "Si no vestimos siempre igual, hay que hacer comprender al usuario que no puede utilizar siempre las mismas gafas", asegura Pedro Rubio.

Pero en la primera edición del Fórum participarán profesionales de la moda como Yolanda Sacristán, directora de la revista Harper's Bazaar, encargada de la conferencia 'Asesoría de imagen' y que asegura: "Por cada diez monturas vendidas, aproximadamente seis son de acetato, tres son de metal y una es combinada o de nuevos materiales, lo que indica la necesidad de estar al tanto de las nuevas necesidades y escuchar al consumidor para poder ofrecer una experiencia única". Pero no será la única, a la cita se sumará Eva Cantero, directiva HR de grandes empresas como Adecco y emprendedora; Eva Rodríguez, youtuber con una sólida experiencia en el grupo L'Oreal y la encargada de impartir la primera ponencia 'Marcas aspiracionales e inspiracionales'; Mario Teijeiro, Marketing Brand Manager en L'Oreal; y Jesús Alondo, óptico-optometrista y fundador de Vender es Cool, que impartirá la ponencia 'Técnicas de Venta'.

El forum tendrá lugar el próximo 11 de febrero en Madrid de 11:00 a 17:00 y si quieres acudir como profesional del sector, experto en moda o amante de las gafas tienes la opción de hacerlo o en contacto con sus proveedores - De Rigo, Eschenbach, Hawkers, Kering, Marchon, Marcolin, Safilo, Optim, Silhouette y Xavier Garcia- o a través de su pagina web: www.forumgafas.com.