MADRID, 26 (CHANCE)

Un domingo más te traemos nuestro repaso de las mejor vestidas de la semana. Siete días en los que Paula Echevarría ha conseguido hacer doblete gracias a su visita a la Mercedes Benz Fashion Week Madrid.

Allí, la actriz derrochó estilo con dos diseños durante la presentación de un nuevo smartwatch junto a la firma de joyas con la que suele colaborar.

El primer look que mostró fue un conjunto de dos piezas del diseñador Moisés Nieto; más tarde, la actriz cambió a un vestido de corte futurista de Victoria, la firma de la famosa Vicky Martín Berrocal.

Sin salirnos del universo de la MBFW Madrid nos encontramos con el diseño negro tan ideal que lució la actriz Esmeralda Moya en la fiesta previa a esta celebración de la moda. La encargada de firmar este diseño es la modista Marina Kuhnovets.

Y en el terreno internacional destaca la impresionante Gal Gadot. La actriz de Wonder Woman acudió a la premiere de la mini serie I Am The Night para apoyar a Chris Pine. Allí la pudimos ver con un fantástico Saint Laurent junto con joyas de Diamond Foundry.